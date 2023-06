Issabela Camil dice que Ferka debería estar agradecida con su marido por darle sus 15 minutos de fama

Desde que Ferka fue eliminada de “La Casa de los Famosos México” ha criticado duramente a Sergio Mayer, así que su esposa, Issabela Camil, ha decidido salir en su defensa y poner en su lugar a la actriz.

Aunque para muchos, lo que le dijo el actor y político a su excompañera de competencia durante el posicionamiento fue sumamente duro, porque sobajó su carrera, otros piensan que lo hizo para generar rating y que María Fernanda Quiroz ya se estaba excediendo con las declaraciones en su contra.

Ferka dice que Sergio Mayer no tiene educación e Issabela Camil le pide que ya le pare a los ataqueshttps://t.co/XhCZeCh73D pic.twitter.com/9pJYOm0gIo — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) June 29, 2023

Además, una gran parte considera que es injusto que Ferka siga hablando de Sergio Mayer, pues él no puede replicarle ya que sigue aislado en “La Casa de los Famosos México”, junto a los otros participantes.

¿Qué dijo Issabela Camil sobre Ferka?

Issabela Camil tuvo un encuentro con la prensa, quienes le cuestionaron sobre las declaraciones que ha estado compartiendo Ferka sobre su esposo en diferentes entrevistas y galas del reality show.

Me dió 100 años de vida como Sergio Mayer le cantó su precio en menos de 3 minutos a #Ferka. 👏🏼👏🏼👏🏼#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/WsxEoFNgKC — Amanda Thripp. (@DimeMarkin) June 26, 2023

De acuerdo a la opinión de la esposa de Sergio Mayer, él solo fue sumamente honesto sobre la trayectoria de la actriz.

“La verdad es a veces dura de recibir, pero es como un frasquito de medicina. No me parece fuerte, creo que todos estamos en nuestro derecho de pensar (en lo que quiera). Te digo, la verdad es dura de tragar, pero es absoluta”, expresó Issabela Camil.

#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX Irónicamente el único que dijo lo que en verdad sentía fue el controversial *Sergio Mayer*, le tiró toda su ponzoña a *Ferka*.

Los demás fueron unos queda bien-mega hipócritas.

No te pones detrás de alguien a quien quieres.

pic.twitter.com/djsUjphPLf — Nubia (@NubiaArizaga) June 26, 2023

Y agregó: “Si no te identificas con lo que te acaban de decir, pues lo dejas pasar, pero, pues no lo ha dejado pasar. Lo único que hace es hablar de mi marido, entonces, imagínate lo importante que es para ella, Me da risa, dice que no le pudo y, sin embargo, lo único que ha hecho es hablar de Sergio”.

Issabela Camil también quiso dejar en claro que lo dijera Ferka le parecía irrelevante y le recomendó que, en lugar de hablar mal de su esposo, le agradeciera por darle fama.

“Me es irrelevante lo que dice o lo que no dice. Creo que, en lugar de atacar a mi marido, debería darle las gracias, mandarle un arreglo de flores a mí también porque, gracias a estas diferencias que tiene con mi marido, pues ha tenido sus 15 minutos de fama”, sentenció la esposa de Sergio Mayer.