“La jefa soy yo”, Adela Micha hace llorar a Ferka tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

El pasado domingo 25 de junio se llevó a cabo la tercera gala del programa ‘La Casa de los Famosos México’ donde Raquel Bigorra, Ferka y Bárbara Torres se encontraban nominadas, sin embargo, el público decidió que la expulsada fuera Ferka.

Desde que Ferka ingresó al reality show el pasado 4 de junio, sus declaraciones le dieron la vuelta a todo el internet y llegaron hasta los oídos de su jefa Adela Micha, recordemos que la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ trabaja en el programa Se Te Estuvo Di y Di de La Saga.

Cabe señalar que durante su estancia en ‘La Casa de los Famosos México’, Ferka no defendió a su compañera de Se Te Estuvo Di y Di, Deborah “La Grande”, de los comentarios que Poncho de Nigris hizo en su contra, lo que causó molestia entre sus fans.

Adela Micha hace llorar a Ferka tras su salida de ‘La Casa de los Famosos México’

Y tras la salida de Ferka de ‘La Casa de los Famosos México’, el pasado domingo 25 de junio, la mexicana regresó a su antiguo empleo en Se Te Estuvo Di y Di de La Saga donde se disculpó con su compañera por no defenderla, “Una disculpa si no lo hice en ese momento pero no me podía echar a la casa entera en el minuto uno”, dijo.

Pero esta disculpa no es suficiente para su jefa Adela Micha, quien le mandó un mensaje, “Ferka, que no se te olvide que la verdadera jefa y la única jefa soy yo. Durante tu participación en ‘La Casa de los Famosos México’ hubo varios momentos que nos han sorprendido de una colaboradora de ‘La Saga’. Es por eso Ferka que esta noche, yo me dirijo a ti para darte una noticia y para dejarte algunas pregunta. Pareciera que vimos a dos mujeres distintas, la del reality show y la de ‘La Saga’, ¿Cuál es la Ferka real?”, dijo Adela Micha.

A lo que Ferka respondió, “Yo no tengo el control de cómo este tipo de realities que deciden editarte. Fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra idea, quería conocer a mucha gente y a mí no me dieron chance y me han juzgado por tres semanas de show y este programa no me define. Entiendo como se mueve el show en las redes pero no controlo los clips que hacen en redes y TikTok, para tener una protagonista se necesita una antagonista”, comentó entre lágrimas.