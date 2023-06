Cambian de escuela a maestra por sorprendente video en TikTok

TikTok es la aplicación más descargada en todo el mundo, por eso, millones de personas comparten constantes videos que llegan a sorprender a los usuarios. Cibelly Ferreira es una docente y creadora de contenido que detuvo la app china al subir un video donde muestra su don para bailar al interior de un salón de clases.

Con un corto vestido de color verde, la miss siguió los pasos de tres de sus alumnos que alegraron el día. Pese a solo bailar unos cuantos segundos, la maestra sumó más de 41 millones de reproducciones y recibió una gran ola de comentarios relacionados a su baile, por la felicidad que transmite a la hora de impartir temas.

De acuerdo con una cuenta de TikTok, Cibelly Ferreira tuvo que cambiarse a otro centro educativo más amplio porque recibió muchas más solicitudes de estudiantes.

“A mí cuando me daban clase las maestras abandonaba la escuela porque se jubilaban”, “sí me imagino por que querían aprender”, “está bien hermosa la profe”, o “a mí porque no me tocó una profesora así”, son algunos de los comentarios realizados por diversos internautas.