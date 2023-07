¿Qué hace tan polémica la película Sound of freedom?

Sound of freedom narra cómo un oficial de policía descubre el tráfico infantil a través de una red de pedófilos. La cinta producida por el mexicano Eduardo Verástegui y recomendada por Mel Gibson está acaparando la atención, no solo en los medios tradicionales, sino en plataformas como TikTok.

El actor y protagonista Jim Caviziel ha revelado que la élite social se roba a lo niños para fines científicos.

Sound Of Freedom. (Foto: Instagram.)

Mel Gibson ha decidido exponer varios casos de abuso y discriminación en Hollywood, algo que le ha generado varias amenazas dentro de una industria que guarda muchos secretos.

El actor señaló que Sound of freedom muestra cómo pueden darse los primeros pasos para erradicar este crimen y envió un mensaje con algunos puntos del por qué hay que dejar de ver la cinta dirigida por Alejandro Monteverde y que se estrena este 4 de julio en Estados Unidos.

Puede interesarte: Los Caligaris buscan transmitir la alegría y el optimismo a través de sus letras

“Uno de los problemas más preocupantes de mundo de hoy, es la trata de personas y en particular la trata de niños. Nuestro futuro son los niños. Ahora, el primer paso para erradicar este crimen es tomar conciencia. Vayan a ver Sound of freedom”, dijo Mel Gibson en un video mensaje publicado en la cuenta de Eduardo Verástegui.

Mel Gibson ha denunciado públicamente que muchas celebridades hacen rituales con sangre de bebé, la cual consumen.

El filme se basa en la historia real de un agente del gobierno de los Estados Unidos que renuncia a su trabajo para dedicar su vida a rescatar a niños de las manos de traficantes. Y quien hace su reaparición en el cine es el actor Jim Caviezel, quien se hizo famoso por ponerse en el rol de Jesús en La Pasión de Cristo ahora interpretando el papel principal de Tim Ballard.

Sound Of Freedom. (Foto: Instagram.)

“Gracias, querido hermano, por sumarte a este movimiento de libertad!, conformado por un ejército de personas valientes, que buscamos erradicar la trata de niños para explotación sexual. Mel Gibson es un embajador de la libertad”, dijo el actor y productor mexicano

La película producida por Eduardo Verástegui, protagonizada por Jim Caviezel, Mira Sorvino y Bill Camp hacen una advertencia que estos hechos se deben denunciar.

Aclaran rumor sobre Mel Gibson

Circula en internet que Mel Gibson está haciendo un documental sobre el tráfico sexual infantil que expondrá a las élites estadounidenses. El publicista del actor, Alan Nierob, informó que no está haciendo ningún documental sobre el tráfico sexual infantil. El fundador de una organización contra la trata de personas sugirió anteriormente que el actor brindó apoyo inicial para un documental en desarrollo, pero ha confirmado a The Associated Press que no está involucrado en la realización de la película.

Tim Ballard, fundador de Operation Underground Railroad, indicó que Gibson buscó la ayuda de la organización para sacar a una docena de huérfanos de Ucrania durante la invasión rusa el año pasado.