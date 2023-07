Wendy Guevara medirá su popularidad con Javier Ibarreche, IBAI y Chingu Amiga

MTV Latinoamérica confirmó una edición más de los Premios MTV MIAW, la celebración a la cultura pop más importante en Latinoamérica, y reveló la lista de nominados. El show se transmitirá por MTV Latinoamérica el domingo 06 de agosto.

Dentro de la lista de nominados, destaca Peso Pluma, el cual cuenta con nuevo menciones, seguido de Rauw Alejandro y Bad Bunny con seis, mientras que Danna Paola y FEID lograron cinco nominaciones cada uno.

Por el premio más codiciado de la noche, con el cual los fans eligen a la estrella digital más hot del año, “Icono MIAW”, se enfrentan las estrellas digitales Chingu Amiga, El Mariana, Javier Ibarreche, Lily García, Roberto Martínez, Rivers, Wendy Guevara e IBAI.

Wendy Guevara participa actualmente en ‘La casa de los Famosos’ (Captura de Pantalla)

Mientras que la categoría musical más celebrada por fans, “Artista MIAW” tendrá un duelo de titanes entre Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma, Rosalía, Feid, Kenia Os, Rauw Alejandro y Danna Paola.

En Bomba Viral, lograron nominación algunos de los momentos más comentados y compartidos del año, como Bad Bunny lanza un celular, a Tammy Parra le mienten y Shakira le tira a Pique.

¿Cómo votar en los MTV MIAW 2023?

La votación de las 28 categorías ya está abierta en miaw.mtvla.com, además de Instagram y TitkTok usando los hashtags correspondientes; y cierra el 3 de agosto a las 11:59pm (hora del centro de México).

Lista completa de nominados para los MTV MIAW 2023

ICONO MIAW: La estrella digital más grande de Latinoamérica

Chingu Amiga

El Mariana

Javier Ibarreche

Lily García

Roberto Martínez Rivers

Wendy Guevara

IBAI

CREADOR DEL AÑO: Los influencers más fuertes en TikTok

HotSpanish

Jezzini

Tammy Parra

Dani Valle

Ramón Vega

Andrés Jonhson

MissaSinfonía

Damián Cervantes

CREADOR GLOBAL . Esta categoría reconoce a los influencers más fuertes en TikTok – Internacional

IBAI

MrBeast

Logan Paul

Pewdiepie

Martínez Twins

Alix Earl

Claudipia

Kris Colin

TREND MÁSTER: Reyes de los hacks y expertos en nuestros temas favs

Eduardo Sacal (entrevistas)

Los de Ñam (comida)

Esen Alva (viajes)

La Granja del Borrego (animales)

Fer Jalil (maquillaje)

Dakota Balk (drag y make up)

Iamcharli.e (tecnología)

Historia para Tontos (historia)

MIAWUDIO: Los audios más populares, usados y remixeados

Bowser: Peaches (Super Mario Bros)

Tenis, Ropa? (Yerimua)

Puro Cabezeo (Medio Metro)

Charlotte Lascurain ¿Hablas inglés?

Que Agusticidad (Audio Viral de Don Silverio)

Que paso wey (Audio Viral de El Mariana)

Este Suceso

Ella No Impone Moda (Belinda)

BOMBA VIRAL: Videos y fenómenos virales

Karely Ruiz y Santa Fe Klan se ponen hot

Bad Bunny lanza un celular

Messi y su ¿Qué Mirás Bobo?

Encontronazos de Yerimua

Shakira le tira a Pique

A Tammy Parra le mienten

Maricheli encuentra novio

Al se Apodera de los Avatares del Mundo

RIDÍCULO DEL AÑO

Las Aventuras de Martha Higadera

Karol G no merece photoshop

Salt Bae de intenso con la Copa Mundial

Alfredo Adame vs El Mundo

Medio Metro sale de Sonidero

Danna Paola se pega sola en concierto

COREO CRACK: Los influencers con los mejores bailes de canciones virales

Amaranta

Aaron Mercury

Lossiblings

IamFerv

Ara y Fer Hernández

Tini

Christian Chávez

Vale Madrigal

FANDOM DEL AÑO: Legiones de fanáticos latinos

Juaniquiladores - Juan Guarnizo

Dreamers - Danna Paola

Brillos - Kunno

Papuritos - AriGameplays

Tinistas - Tini

Belifans - Belinda

Ángeles - Rosalía

Pollitos de colores - Rivers

CELEBRITY CRUSH

Karely Ruiz

Alex Hoyer

Carlota Madrigal

Aaron Mercury

Pedro Pascal

Domelipa

Emilia

Guaynaa

COUPLE GOALS: Las parejas más famosas

Rosalía & Rauw Alejandro

Christian Nodal & Cazzu

Duki & Emilia

Yurielkys Ojeda & Hi Soy Valeria

Guaynaa & Lele

Karol G & Feid

Danna Paola & Alex Hoyer

Los Rulés

STREAMER DEL AÑO

El Mariana

Juan Guarnizo

Rivers

AriGameplay

Chicharito

Amablitz

Quackity

Spreen

KILLER SERIE Y PELI DEL AÑO: La producción audiovisual más popular del año

The Last of Us (HBO)

Super Mario Bros (Nintendo)

Spider Man: Across the Spider- Verse (Marvel)

Guardianes de la Galaxia 3 (Marvel)

Yellowjackets (Paramount+)

La Sirenita (Disney)

Scream VI (Paramount+ )

Merlina (Netflix)

AMO DEL PODCAST: El podcast que reinó este año

Hermanos de Leche

Pinky Promise en Los Ángeles

Aislinn Derbez - La Magia del Caos

De Todo un Mucho - Yordi & Martha

Envinadas

Un Tal Fredo

Privadas de la Libertad

Las Poderosas

COMEDY BOSS

Jalas o Te Rajas

Andrés Johnson

Claus Maluf

LOL 5

4/20 - Ricardo Pérez

Damián Cervantes

Chingu Amiga

Paco de Miguel

“LA LOBA” DEL AÑO: Celebridad que refleje el empoderamiento femenino

Shakira

Domelipa

María Becerra

Kim Loaiza

Anitta

Vico Volkova

Lizbeth Rodríguez

Karol G

REALEZA DEL REALITY: Celebridad más relevante de un reality show

Leslie Gallardo (La Venganza de los Ex Vip S2)

Ricardo Peralta “Torpecillo” (Master Chef VIP)

Dania Méndez ( La Casa de los Famosos)

Lizbeth Rodríguez ( La Venganza de los Ex)

Marcos Ginocchio (Gran Hermano Ar)

Nelson (La Academia)

José Eduardo Derbez (De Viaje)

Eduardo “El Chile” Miranda (Acapulco Shore)

STYLER DEL AÑO: Celebridad que destaca por su forma de vestir

Priscy Escoto

Tammy Parra

Maria Bottle

Kim Loaiza

Nicki Nicole

Sebastián Esquivel

Johny Caz

Peso Pluma

ARTISTA MIAW

Bad Bunny

Karol G

Peso Pluma

Rosalía

Feid

Kenia Os

Rauw Alejandro

Danna Paola

ARTISTA + CHINGÓN

Alemán

Kim Loaiza

Christian Nodal

Natanael Cano

Santa Fe Klan

Peso Pluma

Yoss Bones

Gera MX

ARTISTA + FLOW

Rels B

Young Miko

Aczino

Nicki Nicole

Eladio Carrión

Snow tha Product

Tiago PZK

Duki

HIMNO VIRAL

Malas Decisiones - Kenia Os

Ella Baila Sola - Eslabón Armado y Peso Pluma

Gatita - Bellakath

Session 53 - Shakira, Bizarrap

Shorty Party - Cartel de Santa, La Kelly

Bloody Mary - Lady Gaga (DJ Dark Remix)

Kill Bill - Sza

La Bebé - Peso Pluma & Yng Lukas

ARTISTA EN LA MIRA

Young Miko

Villano Antillano

Peso Pluma

The Change

Yng Lukas

Michelle Maciel

Mora

Renee

VIDEO DEL AÑO

Muñecas - Tini, La Joaqui, Steve Aaoki

Vampiros - Rosalía & Rauw Alejandro

Señorita Revolución - Bruses

Si Me Voy - Cuco ft The Marías

Where she Goes - Bad Bunny

Bombas - Alemán y Ximena Sariñana

Te Quiero Tanto - Kevin Kaarl

Continental - Bratty, NSQK, Méne

HIT GALÁCTICO DEL AÑO

Unx100to. - Grupo Frontera, Bad Bunny

Flowers - Miley Cyrus

Late Night Talking - Harry Styles

Beso - Rosalía, Rauw Alejandro

Anti-Hero - Taylor Swift

Ella Baila Sola - Eslabón Armado, Peso Pluma

TQG - Shakira, Karol G

UnHoly - Sam Smith ft Kim Petras

JUNTE DEL AÑO

Beso - Rosalía & Rauw Alejandro

tqum - Sofía Reyes & Danna Paola

Para No Verte Más - Thalía & Kenia Os

Chanel - Becky G & Peso Pluma

Unx100to - Grupo Frontera y Bad Bunny

Session 53 - Shakira & Bizarrap

Los Del Espacio - LIT killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One

Mejor Así- Mario Bautista & Adriel Favela

DOMINIO K-POP

Black Pink

Seventeen

Super Junior

Lisa

Twice

TXT

NCT Dream

Monsta X

PERREO SUPREMO

La Bebé - Peso Pluma & Yng Lukas

Marisola Remix - Cris MJ x Standly x Nicki Nicole x Duki

Punto 40 - Rauw Alejandro

Baby Otaku- Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOg Clk & Fran C

La Jumpa- Arcangel, Bad Bunny

Yandel 150 - Feid & Yandel

Hey Mor - Ozuna & Feid

Classy 101- Feid, Young Miko