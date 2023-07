Bzars lanza álbum debut: “mi familia está dentro de las leyendas urbanas de México”

Alejandro Bezares, de 30 años, es abogado de profesión, pero desde niño supo que las torna mesas eran como su refugio, en un momento de la vida en que su padre Mario Bezares pasaba por un momento complicado que repercutió en la familia. Ese pequeño que no era muy social ya creció y decidió dejar los despachos por escenarios para dedicarse completamente a la música con el nombre de Bzars, que presenta su álbum debut titulado 222.

“Lo negativo lo uso para inspirarme generalmente. Es interesante que -de cierta manera- mi familia está dentro de las leyendas urbanas de México, casi casi el iceberg de las leyenda mexicanas. Mi familia está unida y agradezco todo el esfuerzo de mis padres por darnos una infancia increíble. Siempre van a estar las cosas negativas, porque nunca le das gusto a la gente. Creo que lo negativo pudo salirse de control, pero lo importante de ser adulto es saber quién eres”, señaló Bzars en charla con Publimetro.

El músico y productor, hijo mayor de Mario Bezares, promociona su álbum debut, con el que busca consolidarse como referente de la música electrónica.

“De chiquito iba a fiestas y no era muy social, cuando me di cuenta de la existencia de las torna mesas me sentí muy atraído, además las sentía como mi lugar seguro. Todo empezó como un pasatiempo, mezclaba para compartir lago y escapar de los problemas cotidianos y es un desahogo artístico que me ha funcionado hasta ahorita. Tanto es mi amor por la electrónica que tras graduarme de abogado decidí dedicarme a esto y producir música”, adelantó.

El Dj mexicano ha pasado por festivales como Pa’l Norte y EDC, donde reconoció que la escena electrónica es complicada, por lo que es importante tener aliados en el camino.

“He sacado remix con Mr. Pig y Los Claxons y esto sirvió para sacar un material completamente original, un set de 30 minuto corridos. Estamos estrenando un álbum titulado 222, que es una fusión de música electrónica, house, techno y vocales pop, es un trabajo que llevo haciendo desde hace dos años”, contó el artista que añadió que en cinco años espera llegar a los festivales de Coachella y Tomorrowland.

En la producción cuenta con diferentes colaboraciones como Los Claxons y Tara McDonald, que es una importante cantante de la música dance y quien ha participado en temas con artistas como David Guetta y Snoop Dogg.

¿Qué significa ser hijo de Mario Bezares?

Bzars, es el hijo mayor de Mario Bezares y la modelo y actriz Brenda Jiménez.

La muerte del presentador mexicano Paco Stanley que se registró el 7 de junio de 1999, fue un momento difícil para la familia, donde Mario Bezares se libró de un ataque armado. Ese suceso marcó la vida de Alejandro Rodríguez, pero reveló que sus padres fortalecieron a la familia tras el trágico momento.

A 24 años de los sucesos, el dj y productor comentó que ya vio el documental El Show: Crónica de un asesinato, sobre la muerte de Paco Stanley, y aseguró que él sabe quién es su padre.

“Mis padres siempre han estado ahí y desde que les dije que quería ser Dj, al principio dudaron pero al ver los resultados, cambiaron de opinión. En el Pa’l Norte 2023, mis papás estuvieron ahí donde les brillaban los ojos. Tengo a un papá muy cariñoso, por lo que agradezco que haya pasado todo esto, porque nos hizo agradecidos y conscientes. Creo que toda persona tiene que pasar por un gran dolor y nosotros lo pasamos en los noventa, pero ahora cada quien tiene sus proyectos”, finalizó.