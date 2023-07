LE SSERAFIM comparte versión en inglés de “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife”

LE SSERAFIM comparte hoy “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (English ver.)”, el lado B en inglés de una de las pistas de su álbum debut UNFORGIVEN, lanzado en mayo.

LE SSERAFIM estrena su álbum debut ‘UNFORGIVEN’. / Foto: SOURCE MUSIC

El mensaje de empoderamiento y los coros de “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” comenzaron a llamar la atención después de que el quinteto revelara su fascinante video musical el 24 de mayo, casi un mes después del lanzamiento de UNFORGIVEN. “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife” ocupa el puesto 70 en Billboard Global 200, el puesto 35 en Billboard Global Excl. USA en las listas con fecha de la semana del 1 de julio, catapultándose hacia arriba durante 4 semanas consecutivas. La pista también está creciendo en Corea, regresando al top 5 en las listas locales.

“Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (English ver.)” es la primera canción del quinteto en inglés. La letra que declara “I wish for what is forbidden to me” (‘Deseo lo que está prohibido para mí’) fue traducida del coreano al inglés por HUH YUNJIN. La pista muestra la dedicación del quinteto para ir más allá de lo que se les presenta, sobre la base del ritmo de baile y una melodía cautivadora. “Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife (English ver.)” ya está disponible en todas las plataformas digitales .