Padre se sorprende al conocer a la maestra de su hija

La escuela es uno de los espacios más frecuentados por jóvenes, quienes buscan crear una carrera que les ayude a conseguir mucho conocimiento para obtener un buen empleo. Después de la pandemia, las instituciones académicas tuvieron que adaptar la modalidad presencial a clases en línea, donde los docentes usaron los diversos portales para impartir sus materias.

Te recomendamos: Profesora se despide de sus alumnos y así reaccionan 😯

Sin que muchos lo imaginaran, algunas maestras usaron TikTok como un espacio para compartir algunos temas de educación, asimismo, comenzaron a subir temas de carácter personal . Tal como Diana Laura Castañeda, una profesora que cuenta con más de 400 mil seguidores en la aplicación china, quienes no dudan en ver todo el material que comparte.

Pese a tener un gran número de admiradores, Diana comenzó a popularizarse por un clip de solo 15 segundos donde se escucha cómo “un padre se sorprendió al conocerla”: “Que nos de clases a los dos”, son las palabras que dijo el hombre al observar a la miss.

Sigue leyendo: ¿Se lo imaginaban? Maestra narra qué es lo peor de su trabajo 😰

Hasta el momento la grabación de los hechos suma más de un millón 800 mil reproducciones en la aplicación de videos cortos: “A mi también me puede dar clases maestra”, “Si que enseña bien esta maestra”, “Cobra inscripción maestra?”, o “Yo nunca tuve una maestra así en mi clase 😳 me tocó una que me daba con el borrador”, son algunos de los comentarios que realizaron diversos internautas.