‘La Sirenita’ impacta al mundo del cine por sus bajas taquillas

Lo que se esperaba que fuera un éxito rotundo, el mundo del cine queda impactado por las bajas taquillas. Efectivamente, se trata del filme ‘La Sirenita’ que desde antes de su estreno, había mucha polémica sobre la selección de la actriz que encararía a ‘Ariel’. ‘Halle Bailey’ fue la elegida y para varios críticos, fue la principal causa de que no haya sido un BOOM la película.

No ha sido rentable

De acuerdo a lo estimado por la producción, la cinta no ha generado lo esperado. El presupuesto para la creación de ‘La Sirenita’ fue de 250 millones de dólares y 140 millones más en publicidad, y hasta hace unos días su recaudación en taquilla era de 460 millones en todo el mundo. Los productores de la historia quedaron impactados con las cifras.

Sin embargo, no es el único filme sin éxito en el primer trimestre del año, Elementos, The Flash y Transformers también han tenido una baja recaudación.

Según algunos expertos en cine, se comenta que es muy poco probable que las cintas superen su inversión.

Por otro lado, muchas han sido las críticas del resultado de ‘La Sirenita’ en el mundo del espectáculo. Hay quienes consideran que la historia debió ser mostrada con más claridad sin ignorar muchas cosas del guión original. Tal cual lo dijo Marcus Ryder, director de consultoría externa del Lenny Henry Center for Media Diversity y presidente de la Royal Academy of Dramatic Art del Reino Unido.

‘La Sirenita’ parece estar ambientada en el Caribe en el siglo XVIII, una “época de esclavitud africana”, según los barcos, la ropa y otras referencias.

Después de las críticas recibidas por algunos lectores, Ryder matizó su visión del filme: “Para que conste, me gustó la película. Hay muchos elementos positivos, uno de ellos es el casting y la normalización de la belleza negra, pero eso no significa que no creo que no haya fallos que podrían haberse abordado mejor (es mi trabajo pensar en estas cosas)”, dijo.