Juan Osorio llora al ver que Emilio fue nominado en ‘La Casa de los Famosos’, Niurka reacciona

El pasado miércoles 5 de julio se llevó a cabo la gala de nominación en ‘La Casa de los Famosos México’, dejando a todos sorprendidos luego de ver los resultados, ya que nadie se esperaba que Emilio Osorio, Sergio Mayer, Paul Stanley y la Barby, fueron los seleccionados para medir su popularidad este domingo, aunque la boxeadora fue salvada por el líder de la semana Jorge losa.

Le puede interesar: Wendy Guevara no nominará a Emilio si Juan Osorio la mete a una telenovela

No obstante, una de las nominaciones que ha provocado diversas reacciones en redes sociales fue la de Emilio, ya que se considera uno de los favoritos de la audiencia. A pesar de esto, su padre Juan Osorio no pudo contener las lágrimas al ver en la situación en que se encuentra su hijo.

Por este motivo, en medio de lágrimas Osorio le envió un mensaje a través de redes sociales. “Me dolió, me dolió ver a Emilio ahí nominado, pienso que todavía tiene semanas para seguir compitiendo y seguir haciendo cosas. Me dolió ver su carita diciendo: ‘¿Quién me nominó?’ En ese momento yo viví eso”, indicó el productor brindándole apoyo a su hijo durante una transmisión en vivo.

Asimismo, luego de que se difundiera el video realizado por Juan, una de las famosas que tampoco se pudo contener al ver el comentario de este, fue Niurka Ramos, quien también decidió reaccionar ante lo dicho por el productor.

“Qué ternura su papá. Bien sensible por su niño, mi amor. Aquí los estoy viendo, me estoy enterando de todo el chisme Ya saben que fue Bárbara, muy bien”, indicó en medio de risas.

Finalmente, Marcos aprovecho el momento para pedir el apoyo en este momento, para que así pueda continuar en el Reality show.

“Me encantó Juan, escucharlo echándole mie*a a Bárbara. Ay, es que ustedes se pasan, eh. Muy bien, es válido. Vamos mi gente a darle duro, a votar por el bebé, para que siga en la casa”, concluyó.