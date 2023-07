Sound of Freedom: la película que el público asegura están vetando sin que se haya estrenado aún

Recientemente se ha hablado mucho de la película “Sound of Freedom”, producida por el controversial Eduardo Verástegui y Angel Studios, y trata sobre la red de tráfico infantil.

Sin embargo, a pesar del delicado tema de esta cinta, todo el revuelo que se ha generado no tiene nada que ver con ello, sino con la desinformación del público.

🚨| Netflix y los medios de comunicación no han querido exponer la película Sound of Freedom que revela el negocio de las élites PEDÓFILAS Y TRAFICANTES de NIÑOS ⚠️ Ahora están atacando a Mel Gibson, Jim Caviezel y Eduardo Verastegui. ¿Apoyas la máxima difusión de esta película? pic.twitter.com/FHIS96xVws — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) July 10, 2023

Desinformación que parece estar siendo promovida por el propio Eduardo Verástegui, quien asegura que este filme estaba siendo vetado por las grandes “élites” del mundo que no querían que la gente se enterara de la verdad.

Eduardo Verástegui está desinformando a las personas para generar morbo y publicidad por “Sound of Freedom”

“Sound of Freedom” fue estrenada en algunos cines de Estados Unidos el pasado 4 de julio, pero no ha tenido la recepción que se esperaba de ella, así que se ha empezado una campaña de desinformación donde aseguran que estaba siendo “vetada”.

Varias personas han publicado que no podían creer que un filme que trataba un tema tan delicado no tuviera más repercusión, así que culparon a las “élites de Hollywood” de vetarla, ya que, al parecer, ninguna plataforma de streaming ha mostrado interés en ella.

Hoy cancelé mi servicio de Netflix, luego de enterarme q eliminaron la película #SoundOfFreedom, q trata sobre el tráfico de niñ0s. Pero para mantener a Cuties si se pintan, todo aquel q quiera ocultar el infierno q viven los niños, deben ser repudiados. ¿Quien más de acuerdo? pic.twitter.com/9uEwMcsUUl — Carlo Martin (@Liberfach0) July 9, 2023

Incluso algunos influencers que realizan críticas de películas han estado siendo atacados por “ignorarla”, cuando esta únicamente se puede ver en los cines estadounidenses.

"¿Por qué * influencer de cine* no ha hablado de Sound of Freedom? ¿Es parte de la élite pederasta?"



Pos porque nadie fuera del círculo conservador en EU sabía de la existencia de esa película antes de esta semana y aún ni distribución tiene fuera de EU, no digan mamadas, banda. — Red Solo (@theRedSolo_) July 9, 2023

Eduardo Verástegui se ha encargado de retuitear y republicar vídeos donde aseguraban que existe un complot para que “Sound of Freedom” no fuera vista en otras partes del mundo, sin embargo, él o la productora no buscaron estrenar esta cinta en territorio mexicano o algún otro país de Latinoamérica.

Me la han armado de pedo por hablar mal de una película. Me la han armado de pedo por hablar bien de una película. Nunca me la habían armado de pedo por no haber visto una película que no se ha estrenado. Logro desbloqueado — Javier Ibarreche (@IbarrecheJavier) July 10, 2023

También hay que tener en cuenta que “Sound of Freedom” no es la primera película que habla sobre la trata de personas, ni siquiera es la primera en tocar el tema del tráfico infantil, por lo que no parece creíble que la estén vetando por ello.