LCDLFM: Niurka Marcos expone en la gala el favoritismo de la producción con algunos participantes

Niurka Marcos estuvo en la pasada gala de “La Casa de los Famosos México”, después de que en las redes sociales estallasen contra la presunta trampa que favoreció a los integrantes del team cielo.

La vedette cubana ya había expuesto estas irregularidades a través de sus redes sociales, pues le parecía sumamente raro que por cuestión de “suerte”, el participante Jorge Losa siempre ganara la inmunidad, además de que el resto de integrantes del team cielo nunca fueron sancionados cuando cometieron faltas a las reglas de la casa.

“Yo creo que les ha facilitado al cuarto cielo que gane muchas, demasiadas veces ¿verdad? Entonces, es evidente que el cuarto infierno diga, algo está pasando aquí, porque no sé, yo no creo, yo no creo en la casualidad porque yo soy santera pero para quienes creen se les hace demasiado”, expresó Niurka Marcos sobre la prueba semanal del líder.

Niurka Marcos dejó callados a todos en el panel de “La Casa de los Famosos México”

Las declaraciones de Niurka Marcos pusieron nerviosos a los conductores, Diego de Erice fue el primero en reaccionar e intentó hacerle entender que Mariana ‘La Barby’ Juárez, se concentró para ganar la prueba.

“Es que a la Barby le estaba hablando el grillito, por acá, no tenía que hablar con el cuarto infierno, tú sabes, el marido, la hija, el esposo, la producción, Jorge, el otro, la otra y pues se le facilitó…”, refutó la mamá de Emilio Osorio.

Mientras que Odalys Ramírez le aseguró a Niurka que la producción no intervino con la prueba para que la Barby Juárez ganara. “¿Ah cómo no?, La Jefa habla, ¿Cómo qué no? si la jefa está ahí, pendiente todo el tiempo, lo sabes…”

El público aplaudió la valentía de Niurka Marcos por expresar lo que una gran parte de ellos estaba denunciando en las redes sociales, pero la producción de “La Casa de los Famosos México”, pareció haber hecho caso omiso, una vez más.

Aparte, también llamó la atención que Sofía Rivera Torres no estuviera presente en la gala, además de que Ferka y Raquel Bigorra se quedaron prácticamente calladas ante la presencia de Niurka Marcos en el foro. Otro aspecto que resultó llamativo, fue que dejaron a un lado los ataques hacia Sergio Mayer y al team infierno.