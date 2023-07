Rikkie Valerie Kollé, la primera mujer trans en coronarse Miss Universo Países Bajos

Mucho se ha hablado de la representante de Países Bajos para el certamen de Miss Universo, Rikkie Valerie Kollé, por ser la primera mujer trans en ser coronada en este país europeo.

La joven tiene 22 años de edad y además de ser modelo, también es activista social. Y a pesar de que no será la primera mujer trans en el longevo certamen de belleza, lo cierto es que sin duda alguna contribuirá en normalizar que las mujeres trans puedan participar en este tipo de concursos.

Rikkie Valerie Kollé ha dicho que le gustaría ser un ejemplo a seguir y una voz para los jóvenes y las personas de la comunidad LGBTIQA+, pero su historia al éxito no estuvo exenta de dificultades y todavía le quedan batallas por ganar.

También te puede interesar:

Alok, la artista que pasó del miedo a la valentía está por llegar a México

¿Qué operaciones se hizo Wendy Guevara antes de entrar a ‘LCDLF’?

Lupita Jones opina de la participación de mujeres trans en concursos de belleza

Ella es Rikkie Valerie Kollé, Miss Universo Países Bajos

Rikkie Valerie Kollé es originaria de la ciudad de Breda, en Países Bajos. Nació el 1 de abril del 2001 y se le dio el nombre de Rik. A partir de los once años de edad empezó su transición de hombre a mujer, porque sentía que estaba en el cuerpo equivocado.

En su juventud sufrió de acoso e intimidación, pero afortunadamente, Rikkie contaba con el apoyo de sus familiares y amigos. “De burlas a esperar a correr a casa llorando no era suficiente y muchas veces he pensado ‘¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto?’, pero siempre tuve mucho apoyo con mi querida familia y amigos. Primero me dieron hormonas femeninas a los 16. Finalmente supe lo que quería cuando llegó el momento, una cirugía de cambio de género”.

🏳️‍⚧️🏳️‍⚧️ Rikkie Valerie Kolle se corona como #MissHolanda y hace historia al ser la primera mujer trans que gana el certamenhttps://t.co/jo6QGeMOMM



👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/Sxc4LrInuQ — LGBTIQ+ (@LGTBNews) July 11, 2023

A partir de entonces empezó a usar sus redes sociales para promover la aceptación y un cambio en la sociedad. Y tras ser coronada como Miss Universo Países Bajos 2023 prometió seguir con su activismo social para promover una sociedad llena de equidad e inclusión, y que así se dejen a un lado los tabúes.