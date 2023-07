¿Andrea Legarreta y Erik Rubín podrían reconciliarse? La conductora dice que solo el tiempo lo dirá

Cuatro meses han transcurrido desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, noticia que dejó a más de uno con la boca abierta, porque se pensaba que eran la pareja más sólida de la farándula nacional.

Sin embargo, la expareja ha seguido viviendo en la misma casa junto a sus hijas e incluso han llegado a irse de viaje juntos, por lo que muchas personas han creído que, tal vez, estaban abiertos a una reconciliación.

Sobre todo, ahora que Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentran trabajando en la obra de teatro “Vaselina” y han pasado horas juntos en los ensayos, así que los rumores de reconciliación han cobrado mucha más fuerza.

“No sabemos qué nos depara el tiempo, de pronto podemos continuar como amigos, como familia, como compañeros de vida deseándole lo mejor al otro”, le dijo Andrea Legarreta a la prensa.

Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan tras 22 años de relación. Se trata de "una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses", escribió la pareja en un post en sus redes sociales. pic.twitter.com/BFIHmwgk3N — Adela Micha (@Adela_Micha) February 23, 2023

Sin embargo, la elección de palabras en parte de sus declaraciones llamó mucho la atención de la prensa y del público: “No sabemos, el tiempo dirá. Por lo menos se siente bien no estar en guerra con alguien a quien has amado tanto”.

Muchos consideran que, por lo menos en un principio, Andrea Legarreta y Erik Rubín no rompieron “desde el amor”, como aseguraron haberlo hecho en su comunicado, si no que hubo algo que detonó su ruptura y creó un fuerte conflicto entre ellos que los hizo considerar el divorcio.

¡#AndreaLegarreta NO descarta regresar con #ErikRubín! La conductora así aclara los rumores sobre una supuesta reconciliación #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/3IpmFEyGFu — De Primera Mano (@deprimeramano) July 5, 2023

No obstante, ahora llegaron a un punto donde se encontraban bien con el otro y ya no se guardaban rencor, puede que dentro de poco la pareja tome rumbos separados o, por el contrario, vuelvan a juntarse.