¿Pepe Aguilar está molesto por el nuevo romance de su hija? Aquí te contamos

Una vez más sale a la palestra Ángela Aguilar y es que seguidores recordaron cuando se le escapó en historias de Instagram una fotografía estampándole un beso al cantante Gussy Lau. Aunque la instantánea fue puesta en modo privado, al parecer una persona que rodea a la cantante, se encargó de hacerla viral. El penoso momento afectó emocionalmente a la artista y la llevó a pedir disculpas públicas en vivo, lo que no dejó muy contento a su padre Pepe Aguilar. Ahora la joven promesa de la música vuelve a sonar con un supuesto romance con un futbolista y la noticia tampoco convence a su progenitor.

Josh Ball es el jugador de futbol americano con el que relacionan a Ángela Aguilar. Al parecer han iniciado un noviazgo y esto se supo a partir de que él puso una historia temporal en Instagram en la que está abrazando a un perrito aparentemente en la propiedad de los Aguilar, esto se supo en el programa Chisme No Like.

A partir de allí surgieron diversos comentarios pero el que más sorprende es el que Pape Aguilar esta vez tampoco quiere a su yerno.

¿Quién es Josh Ball?, estrella de la NFL y supuesta conquista de Ángela Aguilarhttps://t.co/YHZbnDrUEc pic.twitter.com/7p1mYCCQg2 — Univ_Espectaculos (@Univ_espect) July 8, 2023

¿Por qué está molesto Pepe Aguilar?

Según algunas investigaciones, el deportista quien aspira estar dentro de la familia Aguilar tiene un pasado oscuro que no termina de convencer a la cabeza de la familia. En este caso Pepe Aguilar se ha mantenido al margen de la decisión de su hija y espera ver cómo fluye la relación.

Sin embargo, los seguidores critican que sea la misma cantante que acepte vivir un romance con Josh sabiendo que años atrás fue denunciado por una de sus exnovias por presuntamente agredirla físicamente.

Los cibernautas no dejaron de comentar los rumores de noviazgo y dijeron: “Espero que ese chico no le deje el ojo morado”, “Te das cuenta de que tiene 40 años, otra que va salir con una boleta de alejamiento”, “A ella le gustan mayores esos que llaman señores”, son algunos de los mensajes en YouTube. Hasta ahora este amor no ha sido confirmado.