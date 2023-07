Ex de Nicola Porcella opina de su relación con Wendy Guevara

Francesca Lazo y Wendy Guevara con Nicola Porcella en La Casa de los Famosos. La ex pareja y madre del hijo de Nicola Porcella le pidió al chico reality que disfrute del programa. / Foto: Composición Instagram @francescalazomakeup @lacasafamososmx

Hace poco, la ex de Nicola Porcella, Francesca Lazo, habló de él y de su relación con Wendy Guevara en el programa “De primera mano”.

La expareja del participante de “La Casa de los Famosos México” expresó lo impresionada que estaba por la actitud que ha tenido el peruano en el programa y lo mucho que ha madurado.

“Nicola en Lima es un personaje y me encanta lo que demuestra ser en México; lo he notado más maduro y más él”, aseguró Francesca Lazo.

La ex de Nicola Porcella aprueba su relación con Wendy Guevara

Francesca Lazo aseguró que es normal que en los realities shows las personas se enamoren porque la convivencia era mucho más intensa que en la vida real.

En vivo, Ex de #NicolaPorcella CELEBRA su participación en el reality y lo lejos que ha llegado #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/0DXF2B9WTU — De Primera Mano (@deprimeramano) July 14, 2023

También le da el visto bueno a su supuesta relación que mantendría con Wendy Guevara: “La relación que ellos tengan, como muy de conexión de seres humanos ya queda en ellos, me atrevo a decir que lo que están viviendo, que puede ser algo real o no, no lo sé; pero si es algo real y bonito que lo disfruten, que sean felices y que puedan demostrarlo a los demás. Se trata de la autenticidad de las personas”.

Con respecto a lo que opinaba su hijo de 11 años sobre que su papá esté teniendo un romance con una chica transexual, aseguró que ella siempre lo ha educado con mucha libertad.

¿Qué opina el hijo de #Nicola sobre su romance con #WendyGuevara? En exclusiva, su ex habla al respecto #DePrimeraMano👌: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/WXieHq0YZh — De Primera Mano (@deprimeramano) July 14, 2023

“Hemos tenido una conversación. En la escuela muchos pueden tener una mala intención y yo no quiero que a mi hijo le afecte lo que equis persona le puede decir. Él ha crecido sabiendo todas las opciones sexuales que hay. No me pregunta por Wendy o por Nicola, pero él sabe… Si mujer o mujer se enamora, o si mujer y hombre se enamora. Es libre. Hemos venido aquí a disfrutar”, detalló la expareja de Nicola Porcella.