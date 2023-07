Yolanda Andrade y Montserrat Oliver confiesan por qué ocultaron su relación

La química entre Yolanda Andrade y Montserrat Oliver traspasó las pantallas, ya que las conductoras sostuvieron una relación por aproximadamente 10 años, a pesar de su ruptura, ambas se mantienen como amigas y compañeras de trabajo en el programa “Montse & Joe”.

Pese a que la relación fue bastante larga, tanto Yolanda como Montserrat permanecieron en silencio, incluso en ciertas ocasiones llegaron a negar su romance; actualmente ambas han hablado abiertamente del tema, revelando los motivos por los que negaron su vínculo.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver no hablaron de su romance por esta razón

En una de las última ediciones de “Montse & Joe” las presentadoras estuvieron acompañadas de Salvador Zerboni, Alexis Ayala y Ferka, mismos que hablaron de la participación de Wendy Guevara en ‘La casa de los Famosos México’ y la forma que ha impacto en la televisión mexicana.

Al respecto, Yolanda Andrade se emocionó por la apertura que permiten las producciones actuales, ya que en cierto momento ella y Montserrat mantuvieron su romance en secreto para no poner en riesgo los proyectos laborales que compartían.

“Para que vamos tan lejos, si a nosotras nos costó años el decirlo. Cuando el mundo entero y todos nuestros amigos sabían qué onda con la Montse y conmigo” dijo Yolanda.

De acuerdo con la conductora, la empresa de Televisa habría solicitado que las conductoras no mencionaran públicamente su noviazgo, justificando que las marcas o patrocinadores podrían dejar de apoyar sus proyectos; no obstante, se consideran pioneras en México por burlar los obstáculos que ponían los ejecutivos.

“Era de no se puede decir, no porque la empresa no quería, era porque cómo, qué iba a pasar con las maracas. Fuimos pioneras, Montserrat” añadió la actriz que recientemente estuvo hospitalizada.