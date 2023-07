La India Yuridia: “Hay una generación que se está encargando de limitar la comedia”

La India Yuridia arrancó con su Porque Soy Así Tour en Guadalajara e impuso un nuevo récord, al congregar a más de 24 mil personas y ser la primera comediante femenina en lograr tres sold out en la historia del teatro en Guadalajara.

“Me siento muy contenta pero sobre todo agradecida porque lo que dije en el escenario si es verdad, ni en mi ciudad me han entregado algo así. Batallé mucho desde mi inicios con poquita gente y en Jalisco nos han arropado. Ahora que se llenaron estas tres funciones completamente, pues me siento orgullosa de mi equipo, porque no estoy sola”, dijo La India Yurida.

La India Yuridia. (Foto: Gabriela Acosta.)

La comediante al bajar del escenario se convirtió en Perla Yuridia, una mujer tímida que hace de su personaje una manera de llevar risas a un público que va desde los adolescentes hasta los adultos mayores.

“Me ha costado, porque mucha gente no sabe y me ve con el personaje arriba del escenario, pero he tenido que trabajar mucho en terapias, quitarme muchos miedo porque Perla Yuridia es más tímida que La India Yuridia, que es mi alter ego y fue como una manera de sacar todo lo que yo quería decir, pero como Perla soy muy tímida. Me siento agradecida por mi personaje, hasta me lo mandé tatuar porque dije, ella es la que nos ha dado de comer a todos nosotros, por eso estoy agradecida con Dios y toda la gente”, señaló Perla Yuridia, quien comenzó su carrera a los 14 años.

La #indiayuridia inició gira #Porqueasísoy en GDL e impuso un nuevo récord: ser la primera comediante femenina en lograr 3 sold out, por lo que le entregaron una placa conmemorativa. La comediante cumplirá 40 años de edad en agosto @AuditorioTelmex @PublimetroMX pic.twitter.com/3QlIr5jXzH — Gabriela Acosta (@gacosta13) July 17, 2023

La conferencista cumple 26 años en los escenarios y el próximo mes de agosto llega a los 40 años de edad, revelo que ha tenido que medir su humor para evitar el fenómeno de la cancelación.

“Estoy orgullosa de mi familia, del Rigoberto que ha aguantado toda la carrilla (risa). Hoy todo mundo cancela, pero en la casa todos hablamos así, todos le decimos al niño con ciertas palabras, ahorita ya no puedo decir eso porque ya se ofenden. Hay una generación que se está encargando de que ya no se les pueda decir nada, es más ya no vas a poder al rato ni saludar, que tal si lo ofendí o no lo ofendí”, explicó.

La India Yuridia. (Foto: Gabriela Acosta.)

“Estamos en una revolución constante, porque hay muchas limitantes ya no puedo decir muchas palabras que antes si se decían. Tengo que estar midiéndome, y adaptarme a los cambios tan radicales y el que no se acopla, pues no avanza”.

La India Yuridia comenzó su carrera en la música, por eso no quita el renglón en ese rubro y este domingo estrenó su nuevo tema llamado Qué te iba a decir.

“Mi sueño inició al querer ser cantante, pero me gustó más hacer reír a la gente... Chance me convierta en la primera comediante en ganarse un Grammy”, finalizó.

La gira Porque Asi Soy continuará por México y Canadá.

Mensaje con humor

Para Perla Yuridia es importante poder tocar temas difíciles con un poco de humor, es por eso que en su nuevo show muestra -ligeramente- sobre la inseguridad y las mujeres desaparecidas.

“No es fácil, pero si le pensé a tratar esos temas porque quiero ser original transparente. Realmente esa rutina si tuvo un problemita, que lo tuve con mi hija que tiene 18 años. Ella quiere salir a los antros, pero es el amor de todas las madres que se prende la alerta, ya no es que te topes al viejo borracho o te vayan a dar una bebida adulterada, sino qué sigue después, son temas muy delicados y creí que hay muchas madres que piensan igual que yo y ya no quieren soltar a los hijos ante una sociedad con tanta inseguridad. Quiero decirle a las criaturas que no juzguen a sus padres por no dejarlos salir”, confesó.

Rompe récord en Guadalajara

La India Yuridia se convirtió en la segunda mujer en agotar los boletos para tres funciones en el Auditorio Telmex, solo lo había hecho la cantante Ana Gabriel, con la diferencia que es la primera comediante femenina en hacerlo.

“Me siento honrada de ser una comediante que llenó tres veces como Ana Gabriel, pues vamos a ver si al rato hacemos algo juntas Anita para llenar seis”, señaló.