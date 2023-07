Diego de Erice revela que Poncho de Nigris obtuvo más votos que Wendy Guevara

Diego de Erice es uno de los conductores del exitoso reality show, “La Casa de los Famosos México”, y hace poco reveló información que no debería haber sido compartida sobre el programa.

Esta información fue referente a la cantidad de votos que obtuvieron los nominados la semana pasada, estos fueron Bárbara Torres, Poncho de Nigris y Wendy Guevara.

Muchos fans se han quejado por lo predecible que se ha vuelto “La Casa de los Famosos México”, pues para muchos, era prácticamente seguro que la actriz argentina sería eliminada de esa semana, y Diego de Erice quiso hacerles saber que se podrían llevar una sorpresa.

Antes las acusaciones de que “La Casa de los Famosos México” se ha vuelto demasiado predecible, Diego de Erice les aseguró a los fans del programa que podrían llevarse una gran sorpresa, ya que ni el ganador estaba asegurado.

¡Todo el público, a votar por Wendy Guevara y a Poncho de Nigris para que sigan en #LaCasaDeLosFamososMx! Merecen seguir en la casa 🔥 #TeamInfierno ❤️‍🔥 pic.twitter.com/xfhcgN0JsW — Kevin Carrillo (@kevincarrilloa) July 14, 2023

Esto lo dijo en referencia a la gran favorita de esta temporada, la influencer Wendy Guevara, por el que la gran mayoría dan por sentado que estaba más que asegurada su victoria.

“Les voy a dar un dato interno y eso sí no se conoce, pero la semana pasada que estuvieron Bárbara, Wendy y Poncho nominados… pero un día antes del domingo, quiere decir el sábado, que las votaciones seguían abierta… ojalá no me regañen por decir esto, Poncho iba arriba en los votos que Wendy”, compartió el también actor.

Diego de Erice además detalló que de haber cerrado las votaciones ese día y Bárbara Torres no hubiera estado nominada o si fuera la final, Poncho de Nigris le habría ganado a Wendy Guevara en “La Casa de los Famosos México”, por lo que, según él, nada estaba cantado.