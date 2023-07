Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas fueron captados discutiendo en un restaurante, ¿pronto anunciarán su separación?

Mucho se ha especulado sobre la relación de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez desde que se publicaron las fotografías donde el actor parece estar besando en la boca a la que fuera su nutrióloga.

El actor negó en su momento que le hubiera sido infiel a su esposa y aseguró que las fotos fueron tomadas desde un mal ángulo y que solo se había despedido con un beso en la mejilla.

Meses después, y de que Elizabeth Álvarez asegurara en varias oportunidades que no se divorciaría de Jorge Salinas, “Chisme No Like” publicó el vídeo del encuentro que tuvo el actor con la nutrióloga y parece ser que sí la besó en la boca.

También te puede interesar:

Jorge Salinas tacha de mugrosos y chismosos a los reporteros que expusieron su infidelidad

Elizabeth Álvarez habló del estado de su matrimonio y sobre su nuevo proyecto laboral

Elizabeth Álvarez habla sobre supuesta infidelidad de Jorge Salinas

¿Elizabeth Álvarez se encuentra hastiada de su marido, Jorge Salinas?

Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas no se han expresado con respecto al vídeo que compartió “Chisme No Like”, pero el programa de YouTube reveló otro vídeo que refleja el estado actual de la pareja.

Algo está Sucediendo en el Medio del Espectáculo qué #Casio esta ganando al #Rolex ahora Jorge Salinas se le ve muy cariñoso con su Nutrióloga y ¿Elizabeth Álvarez? Bueno ahora sí se pone en duda la Relación de Salinas y Álvarez así las cosas. pic.twitter.com/ixJxY8QLx2 — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) January 18, 2023

Ambos se encontraban en un restaurante y se puede apreciar la incomodidad de la actriz al hablar con su esposo.

El conductor, Javier Ceriani, aseguró que empezaron una discusión y poco después Elizabeth Álvarez se levantó de la mesa y se fue, dejando a Jorge Salinas con medio plato, sin embargo, nunca enseñaron esa parte del vídeo cuando la actriz se va.

Después se puede ver al actor recorriendo el centro comercial donde estaba el restaurante, buscando a alguien, supuestamente a su esposa, quien se habría ido a su hogar primero y sin avisarle.

Debido a este vídeo, se especula que dentro de poco la pareja anunciará su separación, que parece ser inminente, tras la publicación del vídeo donde se comprueba la supuesta infidelidad de Jorge Salinas.