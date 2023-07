Martha Higareda comparte su reencuentro con Ryan Gosling

La fiebre por el estreno de la película ‘Barbie’ está más latente que nunca, Martha Higareda es una de las más emocionadas, especialmente luego del encuentro que tuvo con America Ferrera, Margot Robbie y Ryan Gosling, ya que el elenco estuvo de gira, visitando a la Ciudad de México como parte de la promoción.

Hace tan solo unas semanas la actriz mexicana fue criticada tras relatar su experiencia con Gosling, mismo que habría salvado a Martha de caer en un restaurante de Los Ángeles, por lo cual esta anécdota volvió a salir en medio de la entrevista que tuvo con el cast de la nueva película.

Así fue el reencuentro de Martha Higareda con Ryan Gosling

Desde que los actores llegaron a la Ciudad de México para la promoción de ‘Barbie’, el intérprete de Canadá fue cuestionado sobre su relación con Martha Higareda, no obstante, reaccionó desconcertado al no reconocerla, como resultado la actriz explicó que nunca aseguró una amistad con Gosling.

Luego de las declaraciones que hizo Ryan durante la alfombra rosa y ante el estreno de la popular cinta, Higareda publicó en el programa “De Todo Un Mucho” el reencuentro que tuvo con el actor, mismo en el que recodó la anécdota que se volvió viral en redes sociales.

“Este es un momento muy importante para mi. Hubo hace mucho, mucho tiempo una situación que pasó en un restaurante, completamente casual, en la que yo estaba cenando con una amiga, me puse de pie y mi suéter se quedó atorado en la silla, me moví y de repente me tropiezo y este chico me agarra rápido, entonces volteo y eres tú (Ryan Gosling)” mencionó Martha Higareda durante la entrevista con el actor de “La La Land”.

Tanto Margot Robbie como Ryan Gosling reaccionaron de forma incómoda, especialmente el actor de 42 años, ya que dejó en claro que no recordaba ese momento; es por ello que algunos usuarios de redes sociales siguen cuestionando la veracidad de esta anécdota.