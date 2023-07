Yordi Rosado revela que fue víctima de brujería por una mujer que buscaba conquistar su corazón

Yordi Rosado relató en el podcast que realiza con Martha Higareda, “De todo un mucho”, que cuando estaba en el programa “Otro rollo”, una mujer que siempre asistía como público, llegó a hacerle brujería.

Esa fanática asistía a todas las grabaciones y, al terminar, lo esperaba en la salida para tomarse una foto con él, y aunque accedía siempre a hacerlo, nunca se llegó a bajar de su coche.

Como esa dinámica se repetía mucho, Yordi Rosado la reconocía cada vez que la veía, pues además de pedirle que se tomaran una foto, le llevaba regalos, y él lo veía como algo normal entre un fan y su ídolo.

¿Cómo descubrió Yordi Rosado que esa mujer le hacía brujería?

“Fue durante dos o tres años, era muy fan y muy linda, pero siempre me esperaba, yo decía ‘que padre’ un día me llevó un regalo, me acuerdo perfecto una playera que me llevó de no recuerdo que marca, pero estaba muy de moda en México, recuerdo que me encantó la playera la usé muchísimo, era azul con café”, relató Yordi Rosado.

Entonces, compartió cómo llegó a descubrir que esta fan le estaba haciendo brujería por otro regalo que le dio el día de San Valentín.

“Yo creo que era San Valentín, me regaló unas rosas, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, oye me regaló esta chava que me espera siempre afuera estas rosas, ‘ay que linda’ me dijo ella, venían muy amarradas las rosas, ya ves que les ponen ligas y así, mi esposa las empezó a abrir y separar para ponerlas en un florero, cuando las cortó y las abrió, adentro había una bolsita de terciopelo venía mi foto y la de ella amarradas como con miel o no sé”, detalló Yordi Rosado.

Muchos usuarios expresaron que eso solo era un hechizo de magia blanca para despertar su interés y así se enamorara rápidamente de ella, pero al final no le funcionó.