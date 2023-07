La sensación del k-pop NCT DREAM lanza hoy su nuevo álbum, ISTJ - The 3rd Album, a través de Virgin Music. ISTJ - The 3rd Album ya está disponible en varios sitios de música como iTunes, Apple Music, Spotify y más, y el álbum físico saldrá a la venta el 18 de agosto. Escúchalo aquí.

El álbum lleva el nombre de uno de los dieciséis tipos de personalidad del Indicador de Tipo Myers-Briggs (MBTI), un popular test de personalidad online que realizan millones de personas cada año. ISTJ - The 3rd Album se compone de 10 canciones, incluida la que da título al álbum. “ISTJ”,compuesta y escrita por el creador de éxitos KENZIE, es un tema híbrido de hip-hop y dance que habla de conocer a alguien por lo que realmente es como persona, en lugar de basarse en los tipos de personalidad del MBTI para definirla. El álbum también incluye la canción “Like We Just Met”, cuya letra escribieron conjuntamente los siete miembros.

ISTJ - The 3rd Album superó los 4,1 millones de pedidos anticipados, batiendo el récord anterior de NCT DREAM, que ostentaba su segundo álbum, Glitch Mode (2 millones de pedidos anticipados).

El último single del grupo, “Broken Melodies”, siguió a su primer sencillo en inglés, “Beatbox”, que se reeditó en marzo; la versión original se incluyó en el segundo álbum de larga duración del grupo.

‘ISTJ’, el nuevo álbum de NCT DREAM ya está disponible. / Foto: SM Entertainment

El grupo de 7 miembros finalizó recientemente su primera gira por Estados Unidos, con paradas en Newark, Chicago, Atlanta, Houston, Dallas, Los Ángeles y Seattle. Las fechas estadounidenses formaban parte de la gira THE DREAM SHOW 2: In A DREAM, que concluyó con una gira por Latinoamérica este mes.

NCT DREAM, 멕시코 공연으로 두 번째 월드 투어 피날레 장식!

전 세계 26개 도시 41회 공연 성공적으로 완주!

잠실주경기장 → 돔공연, 북남미 투어까지, 눈부신 성장 증명!https://t.co/0akSeJ0Q2p



NCT DREAM successfully wraps up its 2nd World Tour Finale with a Mexico concert!… pic.twitter.com/EWr9BbAFxH — SMTOWN (@SMTOWNGLOBAL) July 13, 2023

Tracklist para ‘ISTJ’:

ISTJ 2. Broken Melodies Yogurt Shake Skateboard Blue Wave Poison SOS Pretzel (♡) Starry Night Like We Just Met

