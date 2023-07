Encuentran a Johnny Depp desmayado antes de un show en Budapest: ¿Qué se sabe de su salud?

Johnny Depp y su banda, los Hollywood Vampires, suspendieron en tres shows en Inglaterra, a finales de mayo, porque el actor de 60 años sufrió una lesión de tobillo. Es una situación de salud, muy menor a lo que le sucedió la semana pasada, cuando lo encontraron desmayado en su habitación, antes de un concierto en Budapest.

La revista Quien se hace eco de una publicación realizada por el periódico Blikk, de Hungría. Reseñan que Depp ni siquiera pudo salir de la habitación para ir al sitio en el que iba a tocar con su banda.

Lo fueron a buscan y cuando entraron lo encontraron inconsciente. Eso encendió las alarmas de su equipo de trabajo, quienes de inmediato llamaron a los servicios de emergencias, para brindarle asistencia médica.

Quienes lo atendieron certificaron que no hubo mayores problemas, pero le sugirieron descanso. No se ha dicho si en realidad el actor está sufriendo alguna enfermedad de la que todavía no se ha dicho nada.

“Todo estaba listo, el escenario estaba listo, el equipo detrás del escenario estaba listo para la fiesta. Ni siquiera se me ocurrió que podría haber un problema, especialmente porque los miembros de la banda habían hecho la configuración de sonido que estaba programada para la tarde. Nadie pensó más en el hecho de que Johnny Depp no participó, su micrófono fue instalado por un miembro del personal, pero eso no es inusual para tales estrella”, dijo un empleado del local donde iban a tocar, según la revista Quien.