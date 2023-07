Tan solo un par de días atrás, surgió el rumor en el cual se mencionaba que Jorge Losa, actual habitante de ‘La Casa de los Famosos México’, le pediría matrimonio a Ferka, quien fuese la tercera eliminada del reality show vez, una vez que este salga del programa, sin embargo, esto no sería todo ya que, también reveló que le gustaría ser el padrastro de su hijo.

Cabe señalar que fue en junio de 2020, cuando Jorge Losa y Ferka se conocieron durante el programa de competencia ‘Guerreros’ pero en ese momento, ambos tenían pareja, sin embargo, años más tarde, nuevamente iniciaron los rumores de romance al convertirse en pareja de baile para el segmento Las Estrellas bailan en Hoy del programa matutino Hoy.

Solo tuvieron que pasar un par de meses para que encendieran nuevamente los rumores ya que, Ferka y Jorge Losa fueron seleccionados como participantes de la primera temporada del reality show ‘La Casa de los Famosos México’ donde se volvieron habitantes del ‘Team Cielo’ y no pudieron negar la gran química que existía y aún existe entre los dos.

Jorge Losa revela que le gustaría ser el padrastro del hijo de Ferka

Pero eso no es todo, ya que durante la séptima semana de ‘La Casa de los Famosos México’, Jorge Losa le reveló a Apio Quijano que no descarta en convertirse en el padrastro del hijo de Ferka, “Yo me llevo muy bien con su gordito, yo he tenido el ejemplo de mi padrastro y es un tipazo y yo haría el ejemplo que el me da, si estás con la persona que amas es para las buenas pero más para las malas, mi sueño no tiene que ver con el dinero, mi sueño es estabilizarme en la actuación, yo puedo apoyarla económicamente pero mi sueño sigue”, dijo el español.