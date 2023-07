Ferka le exige a la Burrita Burrona que no fomente el hate hacia su persona y así le respondió

Hace unos días, Turbulence Drag Queen y la Burrita Burrona revelaron en el programa de Yordi Rosado que la producción de “La Casa de los Famosos México” sí tenía favoritos, además de que le prohibieron decir lo que pensaban sobre la participación de Ferka y otros temas más referentes al programa.

Muchos estaban a la espera de una respuesta por parte de la producción del reality show, sin embargo, la que contestó fue María Fernanda Quiroz a través del programa que conduce en el canal de YouTube, La Saga, junto a Pablo Chagra y otras personalidades.

“Yordi, te queremos y te respetamos, yo en lo personal me caes perfecto y te repito, te respeto muchísimo como presentador, como entretenimiento y como todo. No me gustó que en tu programa dijeras que ese programa estaba hecho para que se me dedicara hate y se dijeran cosas feas de mí. Creo que no se vale porque somos compañeros de trabajo”, expresó Ferka sobre el programa donde Yordi Rosado tuvo como invitadas a Turbulence Drag Queen y la Burrita Burrona.

“Tampoco se vale que la Burrita Burrona estuvo aquí en este programa, junto con Adela también, estuvo aquí en ‘Se te estuvo di y di’, se le trató espectacular, con un respeto y profesionalismo brutal y tampoco me gustó que echó a andar a mi jefecito”, acusó Ferka.

Además, le pidió respeto y congruencia a la popular mascotidrag y que dejara de incentivar el odio hacia su persona. Estas declaraciones no tardaron en llegar a la Burrita Burrona quien a través de una historia en Instagram le replicó.

“Mi querida Ferka no pedí el espacio, se me dio. 2. Si hablas de congruencia, pues seamos congruentes: se nos pidió en ese live no encararte ni hablar del tema de ‘papel y pluma’, mucho menos mencionar el tema de transfobia. ¿No te acuerdas de que hasta bajaste, nos presentaron?”, redactó la influencer.

Jamás hemos sido groseros con el equipo de @LaSagaOficial como Ferka quiere hacerlo ver. Pero la vdd va salir a la luz y ahí si ni para donde hacerse. — burritaburrona (@burritaburrona) July 25, 2023

Y continuó con los siguientes puntos: “3. Estamos agradecidos con La Saga y jamás hemos hablado mal de nadie, no confundas los proyectos. 4 Pablo Chagra, ahora yo te pido que aclares esto como tú me lo pediste hace días cuando la gente te estaba tirando por TikTok, tú sabes que se nos invitó y hemos sido profesionales y agradecidos con ustedes”.