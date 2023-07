LCDLFM: Poncho de Nigris y Sergio Mayer molestos al descubrir que Wendy Guevara es la reina del contenido

“La Casa de los Famosos México” se encuentra en su recta final y las emociones entre los participantes están a flor de piel, tanto es así que después de un segmento, Poncho de Nigris y Sergio Mayer se mostraron molestos de que su compañera Wendy Guevara esté generando más contenido que ellos.

Todo empezó cuando en el reality show mostraron el podcast que realizó la influencer junto a Emilio Osorio, luego en el segmento cinema, Wendy estuvo presente en todos los clips, al igual que su compañero Nicola Porcella.

Amando que Sergio y Poncho estén súper atacados por que ya les cayó el veinte que Wendy será la ganadora #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5uvlzUvpU2 — Edu Ruiz (@eduruiz) July 26, 2023

Para rematar, la visita de Marlon Colmenarez, en la actividad de congelados, hizo que Poncho de Nigris, pero en especial, Sergio Mayer, cayeran en cuenta que Wendy Guevara sería la posible ganadora de “La Casa de los Famosos México”.

Sergio Mayer y Poncho de Nigris creen que el reality estaba perfilando a un trans como ganador

A pesar de que en varias ocasiones Sergio Mayer y Poncho de Nigris acusaron a los integrantes del team cielo de ser unos muebles que no generaban contenido, ahora el actor y político asegura que a él no le avisaron que tenía que crear contenido para poder ganar.

Poncho y Sergio dándose cuenta que ellos son los verdaderos muebles y que si no es gracias al Team infierno, no generan contenido… #LaCasaDeLosFamososMx

pic.twitter.com/PJIDrWuHeR — ML✨ (@thunderlov_10) July 26, 2023

Por su parte, Poncho de Nigris fue el primero en quejarse de que Nicola Porcella figurara mucho en el cinema de “La Casa de los Famosos México”, después comentó que el programa buscaba que el primer trans ganara un reality.

A lo que Sergio Mayer replicó que, si ese era el objetivo del reality show, no lo hubieran buscado, porque aunque apoyaba la diversidad, él no podía ser algo que no era.

Poncho y Sergio viven del pasado, no entienden que no es lo mismo que hace 20 años.



Esto no es Big Brother, esto es #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9A9FIvroRz — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 26, 2023

También se quejó en reiteradas ocasiones que él no podía competir contra influencers y sus millones seguidores, porque no era alguien de las redes sociales, que para ello, lo mejor hubiese sido que metieran a la casa a otros creadores de contenido para que la competencia fuera “más justa”.

Aparte, Sergio Mayer expresó que desconocía el “poder” que todos dicen que tiene la influencer, pero que ahora capta que es el número de seguidores.

En las redes sociales, Poncho y Sergio son tendencia, pues muchos creen que finalmente se les cayó la careta, pues aunque habían dicho que no querían ganar y que esperaban que Wendy Guevara resultase ser la ganadora, ahora dicen otro discurso.