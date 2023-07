Montserrat Oliver aclara los rumores de separación junto a Yolanda Andrade, la supuesta tercera en discordia

Recientemente se esparció el chisme de que Montserrat Oliver habría tomado la decisión de separarse de su esposa, Yaya Kosikova, a raíz del grave estado de salud de su amiga Yolanda Andrade.

O al menos así lo informaron Emilio Morales e Inés Moren, quienes expusieron que, debido al estado de salud de la conductora y productora, Monserrat Oliver empezó a pasar más tiempo con ella para cuidarla, lo que no le gustó nada a su esposa.

Por lo que Montserrat Oliver y Yaya Kosikova estarían atravesando una crisis matrimonial que las habría llevado a tomar la decisión de separarse, y todo por “culpa” de Yolanda Andrade.

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade aclaran el chisme juntas

Montserrat Oliver al enterarse de la noticia que anda circulando con respecto a su matrimonio, decidió compartir un vídeo junto a la “tercera en discordia”, Yolanda Andrade, para aclararlo.

“Dicen que me estoy divorciando por cuidarte, la gente ya no sabe qué inventar”, empezó diciendo Montserrat y luego Yolanda Andrade añadió: “Quiero aclarar que no soy la culpable del divorcio de Monserrat, y si fuese mi culpa, la asumiría, la asumo”.

De esta manera aclaran que Montserrat Oliver no se está separado de Yaya Kosikova, ni mucho menos que su amiga Yolanda Andrade habría sido la culpable de ello, porque de ser así lo hubiera dicho.

Cabe señalar que no sería la primera vez que estas amigas se ven envueltas en esta clase de rumores, ya que antes fueron pareja, y a pesar de que tienen años siendo solo amigas, una gran parte del público las sigue “shippeando”.