Toñita busca implementar un juicio de amparo contra la demanda que le interpuso Myriam Montemayor

Myriam Montemayor reveló las consecuencias que podría sufrir Toñita por incumplir la orden de restricción que había interpuesto en su contra, y hace poco, la contraparte expuso que se encontraba intentando promover un juicio de amparo.

De acuerdo con lo que declaró Toñita en una rueda de prensa junto a su abogado, Miguel Castillo, la orden de restricción que le impusieron estaba dañando su imagen.

“Yo siempre he sido muy honesta con ustedes. Si necesitan algo, aquí están mis abogados, por respeto a las leyes y a este proceso les pido a toda la prensa que no me pregunten nada de la contraparte”, les dijo la cantante a los medios.

“Al saber esta resolución que le otorgó el juez a la contraparte, nos dimos a la tarea de promover un juicio de amparo a dichas medidas de protección. Ya que nuestra cliente se siente afectada por esa determinación porque la tachan de violenta y agresiva”, explicó el abogado de Toñita, Miguel Castillo.

Se realizó una conferencia de prensa con Toñita y sus abogados para dar los pormenores de la audiencia que se llevó a cabo el martes pasado sobre la demanda que tiene en su contra por parte de Myriam Montemayor.https://t.co/UGm90hDQ7q



🎥: Alex Isunza y Juan Pablo Méndez pic.twitter.com/TfvrosHkBK — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 28, 2023

Asimismo, reveló que habían interpuesto una demanda por discriminación y amenazas contra Myriam Montemayor: “Se inició una averiguación previa, gracias a la denuncia que interpusimos por discriminación y amenazas. Ella ha sido discriminada, violentada, estamos en la etapa de investigación, por lo que no vamos a hablar mucho de esto, para no entorpecer nada”.

Toñita le envió un mensaje a Myriam Montemayor para hacerle saber que estaban abiertos al diálogo: “Como personas civilizadas, como personas pensantes, estamos abiertos a llegar a un arreglo. Yo quiero llegar a una solución a esto, porque ya son seis años de desgaste, que me han amenazado a mi familia y a mí. Ya es justo que se haga algo legalmente”.