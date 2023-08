Maribel Guardia asegura la fecha de su muerte luego de aparición de Julián Figueroa

Maribel Guardia se ha mantenido activa como parte de sus compromisos laborales, pero aún sigue lidiando con los estragos por la muerte de su hijo Julián Figueroa. Al respecto, la actriz y presentadora reapareció en el programa de televisión ‘Hoy’ para hablar sobre su proceso de duelo.

También te puede interesar: Maribel Guardia revela donde reposarán restos de su hijo Julián Figueroa

Fue el pasado 9 de abril cuando se dio a conocer de manera oficial la muerte del joven cantante Julián Figueroa, al ser un noticia tan sorpresiva conmocionó por completo a su familia, amigos y famosos que vieron crecer su carrera desde que se interesó en la industria musical.

Maribel Guardia / Julián Figueroa La actriz se despidió de su hijo el pasado mes de abril. (Instagram: (@maribelguardia) / Captura: (Youtube: Hoy))

Maribel Guardia tuvo contacto con Julián Figueroa

La presentadora mexicana ha sido bastante abierta respecto al proceso por el que atraviesa; sin embargo, nunca había hablado del tema durante un programa en vivo, en especial sobre el contacto que tuvo con su hijo mientras rezaba, al parecer habría sido tan impactante, puesto que reveló su fecha de muerte.

“Cuando perdí a Julián no podía ni caminar, me temblaban las piernas y un día que estaba rezando el rosario llegó a mi, lo vi lleno de luz, me dijo muchas cosas, hasta cuándo me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso” dijo Maribel.

Pese a que Maribel Guardia evitó entrar en detalles sobre el suceso, durante su participación no pudo contener las lágrimas al hablar del impacto que ha generado la perdida de Julián Figueroa, no obstante, reveló que planea acudir con una tanatóloga para trabajar en su recuperación.

“Una cosa es vestirse de luto, que es vestirse de negro y otra cosa es el duelo, el duelo lo llevas siempre, el duelo yo lo traigo en mi alma y me da mucha pena haber llorado aquí porque no debería haber llorado, pero cuando lo hago lo hago yo, en secreto conmigo y lo disfruto mucho porque son lágrimas de agradecimiento” señaló.