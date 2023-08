Ricky Martin revela detalles de su divorcio con Jwan Yosef: “lo estábamos planificando desde la pandemia”

Seis años de relación entre Jwan Yosef y Ricky Martin se terminaron a principios de julio de este mismo 2023. Pasó apenas un mes del anuncio de divorcio de la famosa pareja y el cantante puertorriqueño rompe el silencio para hablar de cómo van las cosas después de su separación del pintor, artista y expositor.

Para muchos fue sorpresa. Sin embargo, la pareja, según dice Ricky Martin, lo tenía planificado desde antes de la pandemia, de acuerdo con declaraciones reseñadas en la revista Quien.

Y aunque para muchos pueda sonar escandaloso que hayan tenido tanto tiempo de preparación para separarse, la ruptura es amistosa ya que es sólo sentimental. El mismo Ricky dice, que como tiene hijos en común, eso es algo que los mantiene unidos.

“Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Nosotros hemos estado planificando esta situación desde hace mucho tiempo, esto es pre-pandémico”, le dijo Ricky Martin a Telemundo Puerto Rico.

“Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos”, añadió.

El futuro sentimental de Ricky Martin

Para nadie es un secreto que Ricky Martin, al estar sin pareja es un soltero codiciado. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a enamorar a sus 51 años? El cantante dijo que poco a poco se va a ir incorporando a su vida sin compromiso de pareja.

“Con calma, fueron siete u ocho años. Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”, dio Ricky Martin.