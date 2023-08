Filtran los nombres de los actores y actrices de tres de los 4 Fantásticos de Marvel Studios

En el medio de las huelgas de escritores, guionistas, sindicato de actores y actrices en Hollywood, Marvel Studios, en compañía de Disney Entertainment siguen organizando el cronograma de su universo cinematográfico (MCU por sus siglas en inglés). Dentro del amplio contenido que tienen por desarrollar, el de los 4 Fantásticos es uno de los más esperados.

Esta agrupación de héroes impresionantes genera mucha expectativa debido a que, junto a los X-Men, los derechos estaban en manos de 20th Century Fox. Entonces, después de que este estudio fue adquirido por Disney, el Copyright quedó disponible para integrarlo en el MCU.

Hemos tenido un primer vistazo en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con la aparición de Reed Richards/Mr. Fantastic, interpretado por John Krasinski. Al parecer, el actor reconocido por su papel de Jim en The Office no regresará, ya que Marvel Studios quiere darle el papel a otro talento.

En las últimas horas una fuente que predice contenido de Marvel Studios ha filtrado tres de los cuatro nombres de los 4 Fantásticos.

Se trata del creador de contenidos Jeff Snider, quien a través de un video en su canal de YouTube dijo que parte de los 4 Fantásticos serán: Vanessa Kirby como Sue Storm; Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss Bachrach como Silver Surfer.

De confirmarse este rumor, solo quedaría por conocer quienes serán Thing (La Cosa) y Reed Richard, si es que Krasinski no toma de nuevo el papel.