La Casa de los Famosos México: ¿Sergio Mayer quiere dividir al team infierno?

En la recta final de “La Casa de los Famosos México” el querido team infierno podría acabarse debido al líder del mismo, Sergio Mayer.

Luego de la gala de nominación, el actor y político empezó a actuar un poco diferente con el resto de sus compañeros, estaba más distante y pensativo.

Entonces, en una de sus charlas solitarias con las cámaras, Sergio Mayer le avisó al público que hablaría con sus compañeros del team infierno de algo que podría hacer que se disuelva.

Poncho de Nigris, Wendy Guevara y Emilio Osorio empezaron a sospechar de Sergio Mayer

A raíz del cambio de actitud de Sergio Mayer y por algún que otro comentario que ha hecho, el resto de integrantes del team infierno empezaron a sospechar que el ‘tata’, empezó a jugar individualmente.

“No me gusta lo que pasó, y eso no se vale, eso no se hace. En algún momento lo voy a decir, porque me molesta y me inquieta”, dijo Sergio Mayer a las cámaras.

Al notar que algo se traía entre manos, Poncho de Nigris habló con Wendy Guevara y Emilio Osorio al respecto.

“Sergio anda muy raro, como que ya anda jugando solo”, empezó a decir Poncho de Nigris, opinión que compartió Emilio Osorio. Así que Poncho les aconsejó a sus compañeros no engancharse con él, porque puede que empiece a sacar cosas malas de cada uno.

“Si ven una discusión, hay que tratar de separar, ya no dejar que la raza se dé, quiere (pelear). Solo dime ‘no te enganches, ignora’. Yo voy a tratar de estar con ustedes y aislarme porque ahí se va a dar el choque, porque él está compitiendo”, le dijo Poncho de Nigris a Wendy Guevara y Emilio Osorio.

Por su parte, la influencer ya le comentó algo a Sergio Mayer y le dijo que si le quería aplicar lo que hizo con Bárbara Torres.