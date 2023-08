LCDLFM: Usuarios exponen supuesta trampa de la producción para favorecer a Barby Juárez

Y luego dicen que no hay pruebas



Atrás de la 29 ya no había nada, y salía ella corriendo solo a la esquina pero como no salía que la avienta y fue ahí donde Nicola la toma. Literal ella la iba a tomar pero se apendejo #LaCasaDeLosFamososMx



pic.twitter.com/CYiTHgv57W