Rocío Sánchez Azuara niega que haya acusado al Capi Pérez con los ejecutivos de TV Azteca

Hace poco, el Capi Pérez estuvo invitado al canal de YouTube de Turbulence Queen y Burrita Burrona, donde compartió que Rocío Sánchez Azuara lo acusó hace tiempo con los ejecutivos de TV Azteca.

Eso sucedió hace 5 o 6 años aproximadamente, debido a una parodia que hizo de ella: “La parodia no le gustó, y no tiene nada de malo que no le gusten. Ella se quejó con los altos mandos, me hicieron una cita con los altos mandos, un careo”.

El Capi Pérez aseguró que le dijeron lo que se merecía y aguantó, después de eso no volvió a parodiar su programa, pero aclaró que siempre ha sido consciente de que no a todos les gustarán sus parodias.

También te puede interesar:

Capi Pérez tunea a ‘La Resolana’

Rocío Sánchez Azuara: ¿Cuántas veces se ha casado la querida conductora de TV?

Manelyk González le replica a Capi Pérez sus motivos para no ir a “La Resolana”

Rocío Sánchez Azuara asegura que nunca acusó al Capi Pérez, pues apenas y lo conoce

“De entrada nunca he visto a este señor. No sé exactamente (quién es), sé que está en Azteca… Vi el video y dije, pues ¿qué se tomó o en qué mundo vive?’ Porque sinceramente yo no lo conozco. Nunca, nunca lo he tenido de frente”, replicó Rocío Sánchez Azuara sobre las declaraciones del Capi Pérez.

La conductora quiso dejar muy en claro que ella nunca ha acudido con los ejecutivos de TV Azteca para reportar a nadie, porque siempre la han respetado y cree que si le llamaron la atención fue por alguna otra falta.

“Fue… un pastel de caca, es que la neta, dice ‘nombre, una señorona como Rocío Sánchez Azuara’ y viene la caca… pues que se lo coma él, la verdad a mí no me interesa. Yo vengo a lo que vengo a Azteca. Siempre ha sido mi misma bandera, no tengo necesidad de andar quedando bien con nadie, tampoco viendo lo que hacen los demás. Yo voy a lo mío”, sentenció Rocío Sánchez Azuara sobre el tema.