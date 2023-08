Gera Mx comparte el momento que vive el rap mexicano arriba de su Mustang 65

Gera Mx regresó a Guadalajara, la ciudad que lo ha arropado en los últimos años y considera su casa. El rapero mexicano realizó una rodada por las principales calles de la ciudad, seguido de fans para mostrar su Mustang 65, un auto de colección.

Como parte de las celebraciones por la salida del álbum y la revelación de Feria en el Sobre Gera MX comandó este sábado un recorrido especial de mustangs que cruzó la ciudad de Guadalajara. El recorrido concluyó en un evento exclusivo para celebrar con un número limitado de seguidores y amigos cercanos.

Mustang 65′, el más reciente álbum de Gera MX, debutó en el top 10 del chart Global de Spotify, en el top 10 de tendencias de Álbumes de Apple Music y tres de sus videos musicales se mantuvieron en las Tendencias de Música de YouTube durante su semana debut.

“Fue genial, un poco preocupado por el tráfico y la gente, pues no me gusta incomodar a nadie, pero al mismo tiempo fue una experiencia muy satisfactoria porque vi a mis amigos rodar. Había mucha gente con mi álbum en las calles, eso es para lo que grabo música para que se corra la voz y se inspiren con mi música. Guadalajara es mi casa desde hace aproximadamente 9 años, entonces ya hice mis raíces; obviamente, amo a San Luis, amo Monterrey, pero Guadalajara es una parte fundamental en mi vida a la que le guardo mucho cariño”, compartió Gera Mx.

Gera Mx hace rodada por las calles de Guadalajara para promocionar sus novedades musicales. (Fotos: Gabriela Acosta.)

Gera Mx, Peso Pluma y Herencia de Patrones recién estrenan Feria en el sobre, un track oculto del álbum Mustang 65′.

“Las colaboraciones, a nivel de exposición, te ponen en un lugar que tal vez te tardarías más en llegar, pero en nuestro caso lo que me ha gustado de las colaboraciones es que sale con otros géneros. Todas han surgido de una convivencia sana y se vuelve como un mini campamento. Por ejemplo, cuando yo grabo con con Peso Pluma, Herencia de Patrones, Christian Nodal o Celso Piña todas esas canciones que yo he podido grabar con artistas que están en otra rama como María Becerra, se vuelve algo muy divertido”, dijo durante la charla.

“Más allá de los números o la popularidad, agradezco a la vida por la oportunidad de corregir mi camino y ponerme a hacer música para que la gente salga adelante”. — Gera Mx

Gera Mx reveló que ha dejado atrás el mal camino y está consciente que su música tiene como receptores a niños y jóvenes.

“Estoy en una posición de madurez, donde me hago más consciente de mis actos o de lo que publico, de lo que digo, porque no soy un santo ni me pondría como un ejemplo a seguir, pero soy consciente que nuevas generaciones me siguen y trato de dar un buen mensaje, como de auto superación y trato de ser lo más correcto posible en este ambiente. Al final, me motiva a que mis líricas trasciendan a nuevas generaciones”, explicó.

Adelantó que se viene un gran festival en Guadalajara, “hay un plan por ahí que está a punto de concretarse. Vamos a aparecer con un concierto muy grande aquí en Guadalajara, si no es este año será el otro, pero está cerrado llevará por nombre Rich Vagos Fest será interesante ver los invitados y la organización cómo lo logramos. Traeré un concepto que puede le puede gustar mucho a la gente de Guadalajara para que me vean presentando todos mis mis obras y mis álbumes para todos ellos”, concluyó.

Rap mexicano

El hip hop y rap mexicano ha tenido una gran visualización en los últimos años, sobre todo por lograr fusionar con otros géneros.

“Es genial ver el lugar del rap, pues lo veo en un momento de madurez. Hay raperos mexicanos con proyectos importantes ya con discos de alcance global, eso se vuelve algo importante para la industria, el circuito y para las nuevas generaciones”, agregó.

Gera Mx se vuelve coleccionista de autos

“Tengo algo así como 8 o 9, no sé”, al responder la pregunta de que si tenía alguna colección de autos. Enseguida le preguntamos, si era como la de Saúl Canelo Álvarez, “No, no, no, nada de eso (risa), poco a poco me he ido haciendo de mis cositas y me gusta mantenerlos bien. Mis amigos me ayudan a tenerlos en orden y hemos ido coleccionando un par de vehículos, ahí para para tener para rodar”.

