La intensa pelea entre Daniel Bisogno y Pedro Sola en la que Paty Chapoy tuvo que intervenir

Hace unos días Daniel Bisogno y Pedro Sola tuvieron una intensa discusión en el programa “Ventaneando” sobre las familias homoparentales y Paty Chapoy tuvo que mediar entre ellos.

La pelea surgió luego de presentar una nota sobre el divorcio de Ricky Martin y Jwan Yosef y de cómo harían con la custodia de sus hijos, a lo que Pedrito Sola comentó que él estaba de acuerdo que las parejas se separen desde el amor, pero no que dos hombres tuvieran hijos.

Memoria fotoperiodística de @Notimex #FotografiaNtx



Paty Chapoy, Daniel Bisogno, Linet Puente y Pedro Sola, conductores de Ventaneando. pic.twitter.com/eHkfoXy7Ld — Joel Santana (@BirdofpeaceJoel) December 15, 2021

Ese comentario no fue del agrado de Daniel Bisogno y comparó a su compañero con Yuri, quien también se expresó en contra de que las parejas del mismo sexo puedan adoptar.

También te puede interesar:

TV Azteca podría obligar a Pedro Sola a disculparse tras decir que las parejas homosexuales no deberían tener hijos

Pedro Sola asegura ser “heterofóbico” y los usuarios en redes sociales lo acribillan

Exesposa de Daniel Bisogno declaró en su divorcio que era violento, pervertido y alcohólico

Daniel Bisogno se posiciona a favor de las familias homoparentales

Luego de la replica que le dio Daniel Bisogno a Pedro Sola, Paty Chapoy intervino y dijo: “No te alebrestes. Pedro fue muy claro, es su opinión”. Pero Daniel no se quedó callado.

“Es una opinión que no entra ni siquiera... el que sea tu opinión no quiere decir que se pueda siquiera considerar”. Entonces, le preguntaron a Pedro Sola por qué no le gustaba que las parejas gais tuvieran hijos.

“Jamás se me hubiera ocurrido tener hijos, nunca en la vida, bueno, antes no se podía, es otra cosa, la razón por la que no avalo la adopción homoparental es porque no me gustan los niños, ahora ya se puede porque rentan las panzas y ta ta ta”, respondió Pedrito Sola.

INVITADOS 🔥



Daniel Bisogno y Pedro Sola participarán en el programa "La palabra secreta" de este 15 de julio, el cual es conducido por Lola Cortés.



📸: cortesía pic.twitter.com/LppdEiYJCQ — @TVNotasmx (@TVNotasmx) July 15, 2023

A lo que Daniel Bisogno contestó: “lo que a ti se te ocurra es otra cosa, a ti no te gustaría tener hijos, pero no que cualquier pareja de hombres pueda tener hijos, puede ser mucho mejor una familia una pareja homoparental, que una tradicional”.

Como los conductores se enfrascaron en ese tema, Pati Chapoy intervino una vez más y les pidió a sus compañeros que dieran por terminada la discusión. Sin embargo, las palabras de Pedro Sola no fueron bien recibidas por el público y se rumorea que los ejecutivos podrían obligarlo a emitir una disculpa.