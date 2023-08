¿Adela Micha corrió a Ferka de La Saga? Así se despidió del programa “Se te estuvo di y di”

Ferka le dijo adiós al programa de espectáculos “Se te estuvo di y di” que conducía para el canal de YouTube de Adela Micha, La Saga, y todo apunta a que se debió a la mala fama que obtuvo tras su participación en “La Casa de los Famosos México”.

María Fernanda Quiroz fue la tercera eliminada del popular reality show y lamentablemente salió con una muy mala imagen, por eso su salida fue celebrada por la mayoría de los espectadores.

De hecho, muchos usuarios se han quejado de la presencia de Ferka en las galas de “La Casa de los Famosos México” y también ha recibido muchos comentarios negativos en el canal de La Saga, algunos le han pedido a Adela Micha que la despida.

Ferka asegura que deja “Se te estuvo di y di” debido a otros proyectos que tiene en puerta

Cuando Ferka salió de “La Casa de los Famosos México”, Adela Micha la confrontó y le dijo que había demostrado tener dos personalidades más que no había demostrado antes y que eran desagradables.

La actriz con lágrimas en los ojos le explicó que las tres semanas que estuvo en el reality show no la definían enteramente como persona, pues hubo situaciones que se salieron de control y no las supo manejar.

Se llegó a pensar que Adela Micha la despediría si su imagen no mejoraba, y cuando parecía que María Fernanda Quiroz se quedaría definitivamente en “Se te estuvo di y di”, anunció su salida.

En compañía de Jorge Losa, la famosa reveló que ya no formaría parte del programa: “Me voy a ir de ‘Se te estuvo di y di’ (...) Les agradezco totalmente todo su cariño, las risas, el bullying, el hate que ponen ahí”.

Y agregó: “Ya no voy a estar presente (...) No es un adiós, no es un hasta luego, estaremos presentes, pero en esta ocasión por caminos de la vida esta es la decisión que les quería compartir. Tengo proyectos emocionantes, viene uno nuevo, todo tiene nuevas temporadas, todo tiene un ciclo y acabó el mío”.