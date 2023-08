Luis Miguel pierde la voz en pleno concierto y el momento fue captado en vídeo

Se me hace increíble que haya pendejos que digan:



1. Que este no es Luis Miguel.

2. Que se le ve/está enfermo.



Si no fuera Luis Miguel, ¿cómo es que este "doble" canta tan cabrón como él?.



Si está "enfermo", ¿cómo es que canta TAN CABRÓN como siempre lo ha hecho?.



ESTÚPIDOS. pic.twitter.com/EM2ZMyQT2A