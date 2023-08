Taylor Swift anuncia nueva versión de ‘1989′ y fans piden un tema con Harry Styles

Taylor Swift se aproxima a México para los cuatro conciertos que ofrecerá en el Foro Sol de la Ciudad de México a mediados de agosto. The Eras está catalogada como la gira más fuerte de este 2023 y compite con Renaissance de Beyoncé para ser de las más lucrativas de la industria musical.

La cantante sigue acumulando reconocimientos, récords y nuevas sorpresas como fue el anuncio del lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version) durante un concierto en The Eras Tour por Estados Unidos.

“¡¡Sorpresa!! 1989 (Versión de Taylor) está en camino hacia ti. El álbum de 1989 cambió mi vida de incontables maneras, y me llena de tanta emoción anunciar que mi versión saldrá el 27 de octubre. Para ser perfectamente honesto, esta es mi regrabación favorita que he hecho porque las pistas de 5 From The Vault (canciones inéditas) son una locura. No puedo creer que alguna vez los dejaran atrás. ¡Pero no por mucho tiempo!”, compartió en sus redes sociales.

Al finalizar su sexto show en Los Ángeles, se proyectó en las pantallas la portada del álbum, incluyendo la fecha de estreno del mismo: 27 de octubre. La nueva portada muestra a la intérprete de Shake it off sonriendo con su cabellera suelta, mientras de fondo se ve el cielo azul y cinco gaviotas al fondo.

El disco incluirá cinco canciones inéditas que se sumarán a las 16 ya conocidas y entre las que se están Blank Space, Style o Bad Blood, entre otras.

¿Por qué es importante 1989?

Es el material discográfico más icónico de la cantante. En su debut en 2014, alcanzó los primeros lugares de las listas de popularidad, con canciones cómo Shake it off, Blank Space y Bad Blood.

Con este disco, Taylor obtuvo cinco discos platino y vendió alrededor de 5 millones de copias en solo 36 semanas.

Fans piden que incluya dueto con Harry Styles

DIOSITO YO SÓLO PIDO QUE EN 1989 HAYA UN TAYLOR SWIFT FT HARRY STYLES POR FAVOR 😭 pic.twitter.com/tQ7YzrsagU — Ana 🌶 (@icrywithbooks) August 10, 2023

cuando salga 1989 tv Taylor versión y cante en vivo style y aparezca Harry Styles y hagan el famoso bailecito. pic.twitter.com/if4Bq6Vgrm — Bianca 🦋 (@bianqulis_) August 4, 2023

