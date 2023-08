Sergio Mayer responde a las acusaciones por abuso contra Nicola

Los concursantes de ‘La casa de los Famosos México’ protagonizaron momentos que generaron distintas reacciones, uno de los más polémicos fue por el supuesto abuso que cometió Sergio Mayer contra Nicola Porcella, luego de una de las fiestas temáticas que se llevaban a cabo cada viernes.

Los habitantes de la casa eran grabados todo el tiempo, es por ello que las acciones que cometió el político contra el peruano generaron indignación en redes sociales, hasta el momento el hecho no había sido comentado por los involucrados, pero luego de la final el tema volvió a resaltar.

Nicola Porcella / Sergio Mayer El exdiputado no dudó en criticar al peruano. (Instagram: (@nicolaporcella12) / (@sergiomayerb))

Sergio Mayer responde a las acusaciones de abuso

Las declaraciones de Mayer habrían surgido mientras se encontraba con su familia en un evento especial que se realizó para agradecer el apoyo que brindó la gente al ‘team infierno’, pero como era de esperarse en un instante de la convivencia fue cuestionado sobre las acusaciones que recibió.

“Los que la calificaron están bien pende*** y son enfermos sexuales, nada más, es lo que te puedo decir, los que la calificaron como una agresión sexual no vieron el programa completo y ya, para ellos es una agresión sexual. Yo no tengo que aclarar nada, con Nicola no hubo ni tema, quien lo considere así está bien, eso es lo que tienen en la cabeza. Están enfermos” dijo Sergio.

Luego de la pregunta que recibió de parte de los reporteros que asistieron al evento, el actor se mostró molesto y firme en asegurar que nunca abusó de su compañero, además de explicar que el clip que se volvió viral habría sido sacado de contexto.

¿Nicola Porcella fue abusado dentro de ‘LCDLFM’?

El pasado viernes 28 de julio se llevó a acabo la fiesta temática que traslado a los participantes a la prehistoria, luego de una noche de convivencia tranquila y una dinámica divertida que preparó ‘la jefa’, los famosos se dirigieron a sus habitaciones, en donde habría ocurrido la presunta agresión contra Nicola.

En lo que parecía un ‘juego’ tranquilo, Sergio Mayer y Wendy Guevara tiraron al piso al peruano, posteriormente le quitaron la ropa interior, Poncho de Nigris se unió para dar nalgadas a su compañero, mientras Mayer destapó una crema y comenzó a untarla por los glúteos de Nicola, quien rápidamente pidió que se detuvieran.

“No, no, no. Ya, ya no juego” dijo Porcella mientras aún se encontraba en el piso del cuarto.