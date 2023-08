Luis Torres dijo que la fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara se sintió más un evento publicitario que un festejo

Hace poco, Luis Torres compartió su opinión sobre la gran fiesta de cumpleaños de Wendy Guevara, a la que además de haber sido invitado, fue el maquillista de la festejada.

El maquillador se expresó muy bien de la ganadora de “La Casa de los Famosos México” y aseguró que ella era tal cual se mostraba en pantalla, una mujer sencilla y súper carismática.

Sin embargo, con respecto a la fiesta que le organizaron, Luis Torres dijo que no se sintió como un festejo real, pues cree que todos estaban más preocupados por hacer contenido con Wendy Guevara, que celebrando su cumpleaños.

Luis Torres cree que la fiesta de Wendy Guevara se convirtió en una guerra de influencers

Luis Torres contó que estuvo a punto de declinar la invitación a la fiesta de Wendy Guevara porque dos días antes tenía otra fiesta, y creyó que seguiría ‘crudo’ para ese día, pero por ser Wendy decidió ir.

Él descansó muy bien el día anterior, por lo que el día de la fiesta estaba completamente recuperado, pero entonces, en el mero evento, notó que no era una fiesta de verdad, pues todos estaban más preocupados por hacer contenido para sus redes sociales, en lugar de celebrar y pasarla bien.

“Wendy se movía un séquito de gente con los celulares y los flashes prendidos todo el tiempo, más a eso súmale toda la prensa que andaba detrás de ella, más todos los camarógrafos que están grabando el reality, yo veía a la morra como abrumadísima”, detalló Luis Torres.

Luis Torres, el chico que maquilló el día de ayer a Wendy Guevara cuenta cómo estuvo la fiesta 🔥



“Varios influencers creían que era de ellos su fiesta” “parecía una guerra de quién podía más, a quien pelaba más” pic.twitter.com/2P88n9sJA9 — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 21, 2023

El maquillador aseguró que ese ambiente era similar a cuando lanzaban un producto, opinión que varios seguidores de Wendy Guevara comparten, pues consideran que la fiesta no fue de ella, y que el verdadero festejo ocurrió un día antes cuando compartió con todas sus amigas.