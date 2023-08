Marvel Studios: Actor de Legends y La Cenicienta se uniría al MCU para ser un integrante de los 4 Fantásticos

Marvel Studios está corriendo una carrera contrarreloj, con una de sus producciones más esperadas: la de la integración de los 4 Fantásticos a su universo cinematográfico. Desde que John Krasinski apareció como Reed Richards (Sr. Fantástico) en la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness no hubo otro indicio de esta agrupación.

De hecho, los rumores más fuertes indican que el ex The Office no regresaría para ese papel y Marvel Studios busca cuatro nuevos rostros para interpretar a los 4 Fantásticos. Con todo este panorama planteado los nombres de actores y actrices se pasean por el amplio terreno de los rumores, sin confirmación oficial de los ejecutivos.

Es así que aparece el nombre de Nicholas Galitzine para interpretar a Johnny Storm (la Antorcha Humana). El rumor es de la reconocida fuente hollywoodense Deuxmoi, según reseña QuidVacuo. El actor de 29 años sería el indicado para el papel que una vez supo interpretar perfectamente Chris Evans.

Nicholas Galitzine es actor y además es cantante. El británico nació nacido el 29 de septiembre de 1994 en Londres, Inglaterra. El mundo del espectáculo lo conoce por sus papeles en las películas High Strung (2016), Handsome Devil (2016), Cinderella (2021) y Red, White & Royal Blue (2023).

La carrera del actor inicia por allá por el 2014, cuando fue descubierto por un productor de cine mientras actuaba en el Edinburgh Fringe Festival. Su primer papel importante fue en la película The Beat Beneath My Feet (2014), junto a Luke Perry.

Desde entonces todo ha sido éxitos para el británico de 29 años. Ha aparecido en una gran cantidad de películas y series de televisión, incluyendo High Strung (2016), Handsome Devil (2016), The Changeover (2017), Share (2019), The Watcher in the Woods (2017), Chambers (2019), Jóvenes y brujas (2020), Corazones malheridos (2022) y Red, White & Royal Blue (2023).