Belinda dice estar “nuevamente soltera” y todos se preguntan ¿Quién era el novio?

La vida sentimental de Belinda ha sido foco de diferentes medios de comunicación, desde que la cantante y actriz rompió su compromiso con Chistian Nodal. A la hispano-mexicana ha sido la protagonistas de romances que no pasaron de un simple rumor.

Pero lo más reciente de Belinda llama la atención. La artista se llevó a parte de su familia y mejores amigas y amigos a Disney, para unas fugaces vacaciones en las que celebró su cumpleaños 34. En el medio de esta escapada, se dijo que a Belinda la esperaba un ostentoso regalo en casa, de parte de su presunto novio.

El misterioso hombre en cuestión, supuesto romance de Belinda, es el empresario Gonzalo Hevia Baillères.

“Me enteré que a mi hermana Belinda la está consintiendo su novio, tanto que le regaló un cochezaso, cochezaso, de esas marcas que ni sé decir... un coche de alta gama... no anda con ella en Disney, él le mandó el presente a su casa”, dijo un reportero de Fórmula Espectacular, según reseña la revista Quien.

Pero la misma actriz, cuentan los medios especializados, se comunicó con este periodista para aclarar que ella no tiene novio y que está soltera nuevamente.

“Belinda le escribe a Gabriel y le dice ‘por favor desmientan esa información, no me regalaron un coche, no me dieron ningún regalo caro y yo estoy soltera, sin compromisos, acompañada solamente de mis amigas y mis mejores amigos disfrutando de este parque de diversiones como cada año”, detallaron en Venga la Alegría.