“Divo o Muerto”, la nueva serie de Juan Gabriel

El próximo 25 de agosto a las 10:30 de la noche llegará a Unicable la nueva serie “Divo o Muerto”, que explorará todas las teorías entorno a la muerte del ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel. En conferencia de prensa, los productores compartieron que los televidentes podrán ver otra faceta del intérprete.

La serie es una idea original presentadora de televisión Martha Figueroa, quien también funge como productora ejecutiva, “Me tocó entrevistarlo una vez y lo vi en concierto como dos veces, como una periodista forma parte de mi trabajo conocer de su historia pero cuando murió, a los 2 días llegó alguien de la funeraria y me dijo que algo estaba muy raro con sus restos, comencé a recopilar información y me di cuenta que ninguna persona se las que supuestamente había estado cuando murió, en realidad nunca estuvo, entonces tendrán que ver la serie para descubrir qué pasó con Juan Gabriel”, compartió en conferencia de prensa.

‘Divo o Muerto’ es una investigación que incluye testimonios de destacadas figuras del entretenimiento, familiares, amigos y ex colaboradores de Juan Gabriel, ante una de las pérdidas que más ha conmocionado al mundo de la música popular.

Asimismo, los otros productores aseguran que la creación de esta serie les tomó dos años puesto que viajaron a varias ciudades y países para recopilar, declaraciones, entrevistas e información de las autoridades. Martha Figueroa compartió que no aparece como conductora dentro de la serie pero la verán explorando y siguiendo las múltiples pistas que podrían dar con el posible paradero de Juan Gabriel, “La familia que me puede decir, quien les manda a ser parientes de Juan Gabriel, no hemos tenido contacto con ellos. Nuestra investigación es totalmente independiente”, dijo.

En 4 días descubriremos un gran misterio en #DivoOMuerto, serie original de #Unicable 🕺 GRAN ESTRENO: viernes 25 de agosto, 10:30 p. m. MEX pic.twitter.com/rSfB31ObXA — Unicable (@UnicableOficial) August 21, 2023

“Divo o muerto” contará con documentos nuevos acerca de la “muerte” de Juan Gabriel, “Todo comenzó con la investigación de la urna, siempre estuvo presente un familiar y nunca dejó que nadie la tocara, ahí empezó la búsqueda, nos vieron la cara. Fingir la muerte no es ilegal y nosotros no hicimos nada ilegal”, aseguró la productora ejecutiva.

Tenemos pruebas que pondrán en duda todo lo que crees 👀🔎📁 #DivoOMuerto, una producción original de #Unicable 🕺GRAN ESTRENO: viernes 25 de agosto, 10:30 p. m. MEX pic.twitter.com/54pcpMxUtb — Unicable (@UnicableOficial) August 21, 2023

Con la participación de Carlos Cuevas, Martha Figueroa y Pepe Zavala, entre otros, Divo o Muerto mostrará, a lo largo de seis apasionantes y reveladores capítulos, las diferentes versiones que dieron origen a uno de los mitos urbanos más grandes del entretenimiento: la muerte del ‘Divo de Juárez’. Asimismo, Raquel Rocha, una de las productoras mencionó que la repetición de cada capítulo será a la misma hora pero los días lunes.