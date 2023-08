Olivia Collins exige que Mónica Castañeda se disculpe con su hija por el altercado que protagonizaron

Olivia Collins fue una de las madrinas de la obra “Princesas, un musical real”, junto a Lourdes Munguía, así que estuvo presente en la alfombra roja del estreno de la misma en el teatro Xola, y ahí habló de Mónica Castañeda y del incidente que tuvo con su hija.

Recordemos que, durante el funeral de Julián Figueroa, la hija de Olivia Collins y la propia actriz tuvieron un altercado con la prensa, en especial con Mónica Castañeda, porque le trancaron a la casa de Maribel Guardia con el fin de obtener una declaración de su parte.

Olivia Collins rompe el silencio y habla sobre pleito con Mónica Castañedahttps://t.co/gYVJahCGXE pic.twitter.com/EktS7Rg9aU — @telediariomty (@telediariomty) May 3, 2023

“La reportera hizo su nota a pesar del dolor y tuvo sus cinco minutos de fama. A base del dolor y de molestar a mi hija y meterse con ella. No hice nada por respeto al dolor de mi amiga Maribel. Esas son las acciones que hizo esa mujer, qué bajo, qué vil”, expresó la actriz sobre ese incidente.

Olivia Collins quiso dejar en claro que en su momento no habló por respeto a su amiga Maribel Guardia, además de que también estaba lidiando con la pérdida de Julián Figueroa a quien quiso como a un hijo, pues tenía la misma edad que su hija.

Según iban a ser muy respetuosos con *Maribel Guardia* y lo primero que hacen es acosar a *Olivia Collins* y a su hija,¿Como querían que reaccionaran? Y *Monica Castañeda* empujandola con tal de conseguir ¿una nota? ¿Un dato morboso? Súper carroñeros

pic.twitter.com/W5ei79EIwj — Nubia (@NubiaArizaga) April 11, 2023

Pero no ha olvidado lo que ocurrió y le pareció sumamente deplorable como se expresó Mónica Castañeda de su hija después de ese altercado: “Que se dice periodista, o reportera y que tenga el poder de decir y deshacer a una persona por su físico o su manera de ser, me parece de lo más asqueroso y falta de ética”.

Asimismo, Olivia Collins declaró que no le interesaba limar asperezas con Mónica Castañeda, y que, así como los periodistas trabajaban para ganarse un lugar en la industria, lo mismo lo ha hecho ella para ganar el suyo, por lo que considera que no tiene por qué disculparse con nadie, sino todo lo contrario, la otra parte sí debe hacerlo, sobre todo con su hija.

“Ella se portó mal con mi hija. Si no lo hace primero con ella, para mí no es nadie”, sentenció la actriz alegando que no esperaba que se disculpara solamente con ella.