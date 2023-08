¿Nuevamente en problemas? Cancelan a la influencer Yosstop por dar cursos sin experiencia

Las redes sociales son un espacio utilizado por millones de personas, quienes comparten constante material que logra viralizarse y suma muchas reproducciones. En México, un gran número de jóvenes conocía a Yoseline Hoffman, una creadora de contenido que subía videos a YouTube.

Te recomendamos: Wendy Guevara confiesa cuándo comenzó a “vestirse de mujer”

Tras un par de años en la plataforma, la influencer enfrentó denuncias que la llevaron a la cárcel. Después de llegar a un acuerdo, la mujer salió del penal y retomó su vida. Pese a intentar llevar contenido más “tranquilo y social”, en las últimas horas diversos internautas cancelaron a la mujer por brindar cursos emocionales y psicológicos sin ningún tipo de experiencia.

De acuerdo con el medio ‘El Universal’: “En mayo de 2022, YosStop lanzó su proyecto ‘Yo Soy Balance’, un espacio con el que busca llevar acompañamiento a sus seguidores en temas relacionados a la salud mental, la meditación, espiritualidad y bienestar emocional”, mismo que fue expuesto por “la psicológica” Scarlet Espinoza, misma que mostró su inconformidad por el material que ofrece.

“Empecemos porque YosStop no cuenta con cédula profesional de psicóloga. Eso quiere decir que lo que hace es ilegal, pues ofrecer cualquier servicio de psicología sin ser psicóloga incurre en el delito de usurpación de la profesión”, escribió en su cuenta de Facebook.

Sigue leyendo: ¡No se quedaron con las ganas! Seguidoras ARRIESGAN la vida para ver, desde afuera, el concierto de Taylor Swift