Wendy Guevara confiesa cuándo comenzó a “vestirse de mujer”

Wendy Guevara es una de las creadoras de contenido más populares de los últimos meses. La integrante de ‘Las Perdidas’ jamás pensó que su vida daría una vuelta de 180 grados al participar en un concurso llamado ‘La Casa de los Famosos México’. Tras un par de semanas luchando contra otros personajes del espectáculo, la influencer se coronó ganadora y se convirtió en la primer persona trans en ganar un concurso de talla nacional en México.

En las últimas horas, Wendy confesó en el espacio ‘NMÁS PODCAST’ cómo fue su “transición”: “Mira, había una moda donde andaban como los emos y todo eso, entonces los chavos se dejaban el cabello largo, se dejaron el cabello largo, ya sabes el fleco largote y se pintaban abajo”. Wendy enfatizó que se dejó crecer su cabello y justificó que era por “emo”, mas “yo quería dejarme crecer el cabello para traerlo largo como mujer, obvio”.

Y yo dormiré y me cortaba y me cortaba el pelo y yo me bañaba y se me caía, pero me lo cortaba, porque ellos no querían que yo fuera trans no querían que yo me traviese travestiera entonces, eh? Fue algo muy fuerte porque me enojaba yo decía. Ay, mi cabello, pero mi papá empieza a cambiar, hubo fue como a un grupo donde cambiaron, la verdad la vida dejó las drogas dejo el alcohol y después de tantas golpizas y de tantas cosas que y quiero aclarar que amo a mi papá lo amo mucho, pero o sea, no no, porque porque luego la gente ahí me le dice cosas, entonces la verdad este empiezo empiezo con lo de la transición. Me empiezo a maquillar en mi casa y mi mamá este, pues lo tomaban un poquito mal, porque decían ay, qué onda lo mi papá un día se sentó y me dijo bueno, yo sé que tú eres gay, sé que te gustan las las personas como tú no te gustan el sexo opuesto entonces este, pero lo único que te pido es que no te vistas de mujer y que me visto luego luego a la semana. Ay, yo ya me ya tenía mis pelucas bien escondidas en las casas de

Coma prensa entonces este un día me encontró el papá entrando al hotel con mis amigas con maletas, a dónde quedan haciendo aquí en el hotel y por qué entran con maleta? Le digo ay, no, no, supe, que decirle ni me acuerdo qué le dije, pero fue algo muy fuerte y la gente empezaba. Ay, tú tu hijo este en cuanto da vuelta a la calle, pues ha vuelto otra calle y me ponía el brasier a escondidas atrás de un carro y así el Brasil rellenito y ahí andaba según yo muy perra. Entonces este todo empezó así poco a poco poco a poco y y pues la la vida me empezó a sonreír mucho porque yo creo que de de niño me me la vida si me voy media dura.