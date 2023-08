Adrián Uribe finalmente habla sobre la supuesta demanda millonaria en su contra

La prensa aprovechó la presencia de Adrián Uribe en la alfombra roja de la telenovela “Amor sin barreras”, para preguntarle sobre la demanda que tiene en su contra por parte de unos extrabajadores.

Hace unas semanas, el programa “Chisme No Like” compartió la noticia de que el actor y conductor había sido demandado por un grupo de músicos que trabajó con él, por pago injusto, así que pedían una indemnización.

Sin embargo, el equipo legal de Adrián Uribe atrasó tanto el proceso, que ahora la cantidad que exigieron sus extrabajadores llegó a convertirse en una cifra millonaria, por la que podría llegar a perder sus inmuebles.

También te puede interesar:

Adrián Uribe habría sido embargado por una deuda millonaria

Adrián Uribe y Guillermo Villegas forman la dupla perfecta en ‘Divina Señal’

Adrián Uribe tendrá un segundo bebé con su esposa, Thuany Martins

Adrián Uribe asegura que “Chisme No Like” exageró con la noticia

“Mis abogados están arreglando el asunto... Es un tema legal que está desde 2016 con mis exmúsicos. Siempre he sido una persona muy justa y en tantos años que llevo, con tanta gente que he trabajado, nunca había tenido un problema legal hasta ahora”, explicó Adrián Uribe sobre la demanda.

Asimismo, el también comediante desmintió que la deuda habría ascendido a 6 millones 341 mil 849 pesos debido al tiempo aplazado.

“Lo único que puedo decir es que se está arreglando. Los abogados lo están arreglando, y esperemos salir bien librados... Nunca he sido alguien injusto con la gente que trabaja conmigo. No se les daré menos, pero tampoco más. ¿Sabes?”, detalló Adrián Uribe.

Y resaltó que en el programa “Chisme No Like” exageraron mucho el problema: “Ya me están haciendo viviendo en un puente de ‘homeless’... No para nada. Hubo una solicitud (para embargar), pero no, avientan unas cantidades que hasta digo ‘ojalá valiera eso mi casa’”.