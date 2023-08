¿Qué es esófago de Barrett, padecimiento con el que luchó Eduin Caz?

Eduin Caz se había mantenido lejos de los escenarios por problemas de salud, el cantante evitó hablar del tema para no generar polémica, no obstante, durante su presentación en la Feria Nacional Potosina se dirigió al público para revelar que tuvo cáncer a causa del padecimiento conocido como esófago de Barrett.

El vocalista de Grupo Firme explicó que los padecimientos con los que tuvo que lidiar se desarrollaron a partir de una hernia hiatal, esta dio paso a la enfermedad del esófago de Barrett y finalmente cáncer. Al respecto de su estado actual, Eduin comentó que luego de una cirugía se encuentra estable y atento de seguir monitoreando cualquier cambio en su salud.

“Nunca lo dije porque no me gusta que me vean como: ay pobrecito, pero me acabo de hacer un estudio y ando al ver****”, dijo el cantante.

Eduin Caz revela en pleno concierto que superó el cancer y mostró las cicatrices de una cirugía a la que se sometió para combatir esta enfermedad pic.twitter.com/H1FSG4EgZY — Lo + viral (@VideosVirales69) August 27, 2023

¿Qué es Esófago de Barrett?

La Asociación Americana para la Endoscopía Gastrointestinal explica que el esófago de Barrett se puede desarrollar en pacientes que hayan lidiado con la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un tiempo prolongado. El padeciendo modifica el revestimiento esofágico, el cual se vuelve parecido al del intestino delgado.

Eduin Caz no puede tener todo en la vida. (Foto: Instagram.)

Para obtener un diagnóstico certero, los pacientes deberán realizarse una endoscopia y una biopsia que determinará la modificación en el revestimiento esófagico. Asimismo, no todos los pacientes que desarrollen esófago de Barrett tendrán cáncer; sin embargo, algunas personas han presentado modificación del tejido, dando como resultado que sean diagnosticados con cáncer.

Eduin Caz El cantante luce muy cambiado actualmente (@eduincaz/Instagram)

Eduin Caz anunció su retiro de los escenarios el pasado 30 de julio, por lo cual aseguró que después de cumplir con las fechas pactadas de Grupo Firme se dedicará a descansar y ‘recuperar su vida’.